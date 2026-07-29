Trabzonspor bir transferi daha KAP'a bildirdi! İşte bonservisi ve ücreti

René Mitongo

RENE MITONGO HAKKINDA

Mitongo forvet mevkisinin aksine futbola savunmacı olarak başladı. Ancak Standard Liége altyapısına geçtikten sonra bu bölgede oynamayı sevmediği için en uca geçti. Konu hakkında, "Pozisyonuma rağmen o zamanlar zaten çok gol atıyordum ve bir değişiklik istedim. Standard ilgilendi ve geriye dönüp baktığımda doğru karar vermişim. Bugün bile bu geçmişim forvet olarak bana yardımcı oluyor." demeci verdi.

Hücumdaki performansıyla da dikkat çekti. Bir dönem Bayern Münih de ilgilendi ancak transferi gerçekleşmedi. Mitongo, 2022 yılında kadetler kategorisinde salon 60 metre yarışında bölge şampiyonu oldu.

Fiziğiyle Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Konuyla ilgili olarak Kasım 2025'te verdiği röportajda, "Lukaku'ya biraz benzediğimi söylüyorlar. Benzer bir fiziğe sahibiz ve biraz aynı tarzda oynuyorum. Ama yine de ona yaklaşmak için hala biraz çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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