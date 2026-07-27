Filenin Sultanları yurda döndü! Coşkulu karşılama

Şampiyon ekip, havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli takım kafilesini taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Filenin Sultanları

ŞAMPİYONLARA BÜYÜK İLGİ

Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcular için havalimanında özel karşılama programı düzenlendi. Bando eşliğinde marşların çalındığı törende yolcular ve yer hizmetleri personeli de milli takımı alkışlarla selamladı. Kafile, kendileri için hazırlanan alanda basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelirken, sporcular yoğun ilgi gördü.

Kaptan Gizem Örge, gördükleri ilginin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, verilen emeğin karşılığını bu şekilde görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sosyal medya ve televizyon aracılığıyla tüm Türkiye'nin final heyecanını kendileriyle birlikte yaşadığını ifade eden milli voleybolcu, kupayla yurda dönmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Örge, destek veren herkese teşekkür ederek bu başarıların devamını diledi.