Filenin Sultanları yurda döndü! Coşkulu karşılama
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Brezilya'yı finalde 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Kaptan Gizem Örge ve başantrenör Daniele Santarelli, elde edilen başarının ardından destek veren herkese teşekkür etti.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.
Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli takım kafilesini taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Şampiyon ekip, havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.
ŞAMPİYONLARA BÜYÜK İLGİ
Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcular için havalimanında özel karşılama programı düzenlendi. Bando eşliğinde marşların çalındığı törende yolcular ve yer hizmetleri personeli de milli takımı alkışlarla selamladı. Kafile, kendileri için hazırlanan alanda basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelirken, sporcular yoğun ilgi gördü.
Kaptan Gizem Örge, gördükleri ilginin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, verilen emeğin karşılığını bu şekilde görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sosyal medya ve televizyon aracılığıyla tüm Türkiye'nin final heyecanını kendileriyle birlikte yaşadığını ifade eden milli voleybolcu, kupayla yurda dönmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Örge, destek veren herkese teşekkür ederek bu başarıların devamını diledi.
SANTARELLI: İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamadan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Takımın turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla Türk halkını gururlandırdığına inandığını belirten İtalyan çalıştırıcı, Milletler Ligi'ni istedikleri sonuçlarla tamamladıklarını ifade etti.
Santarelli, uzun süren organizasyon boyunca teknik ekip ve oyuncuların her gün gelişim gösterdiğini vurgulayarak, adım adım ilerleyen çalışma sürecinin şampiyonlukla sonuçlandığını söyledi. Deneyimli başantrenör, elde edilen kupanın tüm takımın ortak emeğinin ürünü olduğunu belirterek, İstanbul Havalimanı'nda kendilerini yalnız bırakmayan ve turnuva boyunca destek veren herkese teşekkür etti.