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Ümit Akdağ yeniden Fenerbahçe'nin transfer radarında! İşte bonservis planı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin daha önce yüksek bonservis nedeniyle askıya aldığı transferde bu kez 7-8 milyon euro seviyesinde teklif yapmayı planladığı iddia edildi.

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Ümit Akdağ yeniden Fenerbahçe'nin transfer radarında! İşte bonservis planı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları savunma hattı için hız kesmeden devam ediyor.

Nathan Aké hamlesinin ardından stoper rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Ümit Akdağ'ı yeniden gündemine aldığı ileri sürüldü.

Yönetimin, genç futbolcu için kısa süre içinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Ümit AkdağÜmit Akdağ
İSMAİL KARTAL'DAN TAM NOT

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümit Akdağ'ın gelişim potansiyeli ve ortaya koyduğu performansı yakından takip ediyor.

Deneyimli çalıştırıcının, genç stoperi yeni sezon kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu doğrultuda olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Teknik heyetin, savunmadaki rotasyonu genişletmek amacıyla Ümit Akdağ transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Ümit AkdağÜmit Akdağ
PAZARLIK MASASI YENİDEN KURULUYOR

Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'ı daha önce de transfer listesine aldığı ancak Alanyaspor'un 10 milyon euro bonservis talebi nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin bu kez daha düşük bir bedelle anlaşma zemini aradığı belirtilirken, Alanyaspor'a 7-8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde sonuçlandırarak 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

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