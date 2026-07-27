Ümit Akdağ yeniden Fenerbahçe'nin transfer radarında! İşte bonservis planı

Nathan Aké hamlesinin ardından stoper rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Ümit Akdağ'ı yeniden gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları savunma hattı için hız kesmeden devam ediyor.

Deneyimli çalıştırıcının, genç stoperi yeni sezon kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu doğrultuda olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümit Akdağ'ın gelişim potansiyeli ve ortaya koyduğu performansı yakından takip ediyor.

Ümit Akdağ

PAZARLIK MASASI YENİDEN KURULUYOR

Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'ı daha önce de transfer listesine aldığı ancak Alanyaspor'un 10 milyon euro bonservis talebi nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin bu kez daha düşük bir bedelle anlaşma zemini aradığı belirtilirken, Alanyaspor'a 7-8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde sonuçlandırarak 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

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