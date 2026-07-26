Filenin Sultanları İstiklal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Milletler Ligi şampiyonu oldu ZİRVE BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'NİN Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde üst üste sekizinci kez finallerde mücadele etti. Filenin Sultanları, 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım, 2018'de ABD'ye kaybettiği finalin ardından gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı. Üç yıl aradan sonra yeniden finale çıkan Türkiye, Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez VNL şampiyonu oldu. Ay-yıldızlıların organizasyondaki toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4'e yükseldi.

Filenin Sultanları 2. kez Milletler Ligi'nde mutlu sona ulaştı SANTARELLI'DEN ÜÇÜNCÜ ALTIN MADALYA A Milli Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki yükselişini sürdürdü. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. Filenin Sultanları, Santarelli yönetiminde 2023 ve 2026 VNL şampiyonluklarının yanı sıra 2023 Avrupa Şampiyonası'nı da zirvede tamamladı. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla birlikte Santarelli dönemindeki toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

Türkiye Dünya sıralamasında 3'üncü basamaktaki yerini korudu BREZİLYA'DAN OLİMPİYAT RÖVANŞI Türkiye, Brezilya karşısında aldığı galibiyetle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yenilginin rövanşını da aldı. Filenin Sultanları, Paris'te oynanan bronz madalya karşılaşmasında Brezilya'ya mağlup olmuştu. İki yıl sonra rakibiyle bir kez daha madalya mücadelesinde karşılaşan Türkiye, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.