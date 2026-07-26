Filenin Sultanları İstiklal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı
Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek 2026 VNL şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, madalya seremonisinde duygusal anlar yaşadı. İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Filenin Sultanları’nın görüntüleri seremoniye damga vurdu.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, ilk seti kaybetmesine rağmen büyük bir geri dönüşe imza attı.
Türkiye; 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanarak 2023'ün ardından VNL kupasını bir kez daha müzesine götürdü.
İSTİKLAL MARŞI'NDA DUYGUSAL ANLAR
Şampiyonluğun ardından düzenlenen madalya ve kupa seremonisinde duygu dolu görüntüler yaşandı. İstiklal Marşı'nın salonda yankılandığı sırada milli voleybolcuların büyük bir gurur yaşadığı gözlendi. Filenin Sultanları'nın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar, kazanılan şampiyonluğun ardından gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.
İLK SETİ VERDİLER, KUPAYI VERMEDİLER
Final karşılaşmasına etkili başlayan Brezilya, ilk seti 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, rakibine aynı skorla karşılık verdi ve seti 25-23 kazanarak durumu eşitledi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sette kritik anları daha iyi oynayan Filenin Sultanları, 26-24'lük sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 3-1 tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
ZİRVE BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'NİN
Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde üst üste sekizinci kez finallerde mücadele etti. Filenin Sultanları, 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım, 2018'de ABD'ye kaybettiği finalin ardından gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı. Üç yıl aradan sonra yeniden finale çıkan Türkiye, Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez VNL şampiyonu oldu. Ay-yıldızlıların organizasyondaki toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4'e yükseldi.
SANTARELLI'DEN ÜÇÜNCÜ ALTIN MADALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki yükselişini sürdürdü. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. Filenin Sultanları, Santarelli yönetiminde 2023 ve 2026 VNL şampiyonluklarının yanı sıra 2023 Avrupa Şampiyonası'nı da zirvede tamamladı. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla birlikte Santarelli dönemindeki toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.
BREZİLYA'DAN OLİMPİYAT RÖVANŞI
Türkiye, Brezilya karşısında aldığı galibiyetle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yenilginin rövanşını da aldı. Filenin Sultanları, Paris'te oynanan bronz madalya karşılaşmasında Brezilya'ya mağlup olmuştu. İki yıl sonra rakibiyle bir kez daha madalya mücadelesinde karşılaşan Türkiye, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
BREZİLYA'NIN FİNAL HASRETİ SÜRDÜ
Brezilya, VNL tarihinde çıktığı beşinci finalden de mağlubiyetle ayrıldı. Güney Amerika temsilcisi; 2018, 2019 ve 2021 yıllarında ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybetti. Brezilya, 2026 yılında ise Türkiye'ye mağlup olarak şampiyonluk hasretini sona erdiremedi.
EN SKORER OYUNCU VARGAS
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, Brezilya karşısında maçın en skorer oyuncusu oldu. Türkiye'nin hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Vargas, kritik anlarda aldığı sayılarla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Milli smaçör Hande Baladın da 19 sayılık performansıyla Türkiye'nin zaferine büyük katkı sağladı.