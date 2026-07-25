Trabzonspor'da Evann Guessand sürprizi! Hücuma joker
Trabzonspor, Aston Villa’nın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Evann Guessand’ı gündemine aldı. Fildişi Sahilli futbolcu hücumun üç bölgesinde oynuyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Bordo-mavililerin, Aston Villa forması giyen Evann Guessand'ın transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik heyetin talebi doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, sağ kanat başta olmak üzere birden fazla bölgede görev yapabilen oyuncular üzerinde duruyor. Bordo-mavili yönetim, bu doğrultuda 25 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu değerlendirmeye aldı.
TRABZONSPOR GÜNDEMİNE ALDI
Trabzonspor, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da bulunan Evann Guessand ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin oyuncunun güncel durumunu, kulübünün transfer yaklaşımını ve mali şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. Transferle ilgili henüz resmî teklif yapılmadığı, ilk aşamada Aston Villa'nın taleplerinin öğrenilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
HÜCUMUN ÜÇ BÖLGESİNDE OYNUYOR
Evann Guessand'ın ana mevkisi sağ kanat olmasına rağmen santrfor ve sol kanatta da görev yapabilmesi, oyuncuyu Trabzonspor açısından dikkat çekici bir seçenek hâline getiriyor. 1,88 metre boyundaki futbolcu, fizik gücü ve sürati sayesinde hem çizgide hem de ceza sahasına yakın bölgelerde kullanılabiliyor. Sağ ayağını kullanan Guessand, geçiş oyununda savunma arkasına yaptığı koşular ve rakip savunmayla girdiği fiziksel mücadelelerle öne çıkıyor.
İNGİLTERE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Guessand, 2025-2026 sezonunun ilk bölümünü Aston Villa'da geçirdi. Daha fazla süre alabilmesi amacıyla ara transfer döneminde Crystal Palace'a kiralandı. Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Avrupa kupalarında ise Aston Villa ve Crystal Palace formalarıyla toplam 12 karşılaşmaya çıkan Guessand, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Oyuncunun İngiltere'deki skor üretimi beklentilerin altında kalsa da farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi ve fiziksel özellikleri transferdeki önemli artıları arasında bulunuyor.
NICE FORMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Evann Guessand, kariyerinin en etkili dönemlerinden birini 2024-2025 sezonunda Nice formasıyla yaşadı. Fransa Ligue 1'de çıktığı 32 karşılaşmada 12 gol kaydeden oyuncu, sezonun ardından Aston Villa'nın dikkatini çekti. İngiliz temsilcisi, Guessand'ı 2025 yazında yaklaşık 35 milyon Euro'yu bulabilecek bir transfer paketiyle kadrosuna kattı. Oyuncunun Fransa'daki hareketli ve üretken görüntüsü, Trabzonspor'un performans değerlendirmesinde öne çıkan referanslardan biri oldu.
ASTON VILLA İLE 2030'A KADAR SÖZLEŞMELİ
Evann Guessand'ın Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek. Uzun süreli sözleşmesi ve İngiliz kulübünün oyuncuyu kadrosuna katarken ödediği yüksek bedel, transfer görüşmelerini zorlaştırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.
Guessand'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama veya performansa bağlı bonuslar içeren bir transfer modeli üzerinde durabileceği değerlendiriliyor.
EVANN GUESSAND KİMDİR?
Evann Ludovic Vidjannagni Guessand, 1 Temmuz 2001 tarihinde Fransa'nın Ajaccio kentinde dünyaya geldi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nı tercih eden 25 yaşındaki futbolcu; sağ kanat, santrfor ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Nice altyapısından yetişen Guessand, kariyerinde Lausanne-Sport ve Nantes'ta kiralık olarak forma giydi. Nice'ta gösterdiği performansın ardından 2025 yılında Aston Villa'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık geçiren oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla Aston Villa'ya geri döndü.
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