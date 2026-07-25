Trabzonspor'da Evann Guessand sürprizi! Hücuma joker

Evann Guessand İNGİLTERE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI Guessand, 2025-2026 sezonunun ilk bölümünü Aston Villa'da geçirdi. Daha fazla süre alabilmesi amacıyla ara transfer döneminde Crystal Palace'a kiralandı. Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Avrupa kupalarında ise Aston Villa ve Crystal Palace formalarıyla toplam 12 karşılaşmaya çıkan Guessand, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Oyuncunun İngiltere'deki skor üretimi beklentilerin altında kalsa da farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi ve fiziksel özellikleri transferdeki önemli artıları arasında bulunuyor.

Evann Guessand NICE FORMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ Evann Guessand, kariyerinin en etkili dönemlerinden birini 2024-2025 sezonunda Nice formasıyla yaşadı. Fransa Ligue 1'de çıktığı 32 karşılaşmada 12 gol kaydeden oyuncu, sezonun ardından Aston Villa'nın dikkatini çekti. İngiliz temsilcisi, Guessand'ı 2025 yazında yaklaşık 35 milyon Euro'yu bulabilecek bir transfer paketiyle kadrosuna kattı. Oyuncunun Fransa'daki hareketli ve üretken görüntüsü, Trabzonspor'un performans değerlendirmesinde öne çıkan referanslardan biri oldu.