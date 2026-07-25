Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine set dahi vermeyerek 3-0 ile adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. İşte detaylar...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibine set dahi vermeyerek 3-0 ile adını finale yazdırdı.
Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak.
SET SONUÇLARI
1. SET SONUCU | TÜRKİYE - ÇİN: 25-21
2. SET SONUCU | TÜRKİYE - ÇİN: 25-15
3. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 25-20
FİNAL PAZAR GÜNÜ
Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak final mücadelesi, 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da oynanacak.
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