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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine set dahi vermeyerek 3-0 ile adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. İşte detaylar...

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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibine set dahi vermeyerek 3-0 ile adını finale yazdırdı.

Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak.

Filenin SultanlarıFilenin Sultanları
SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU | TÜRKİYE - ÇİN: 25-21
2. SET SONUCU | TÜRKİYE - ÇİN: 25-15
3. SET | TÜRKİYE - ÇİN: 25-20

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak final mücadelesi, 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da oynanacak.

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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0-3 Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0-4 Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde! Türkiye - Çin : 3-0-5
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