Trabzonspor yeni Nwaiwu'yu buldu! Hedef Junior Diaz

Junior Diaz

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

1,93 metrelik boyu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli stoper, Trabzonspor izleme komitesi tarafından bir süredir mercek altındaydı. Hem stoper hem de ihtiyaç halinde ön libero mevkisinde görev yapabilen çok yönlü oyuncu için hazırlanan raporların oldukça olumlu olduğu belirtildi. Trabzonspor kurmaylarının genç savunmacıyı yakından takip ettiği ancak an itibarıyla ne oyuncunun kulübü Troyes'e ne de menajerlik şirketine yapılmış resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi. Nwaiwu'nun takımdan olası ayrılığının resmiyet kazanması durumunda, yönetimin piyasa değeri 6 milyon euro bandında olan Junior Diaz için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.