Trabzonspor yeni Nwaiwu'yu buldu! Hedef Junior Diaz
Trabzonspor, takımdan ayrılması gündemde olan Nwaiwu’nun yerini doldurmak için arayışlarına başladı. Fırtına’nın radarına giren son isim, Troyes’un 23 yaşındaki Fildişili genç stoperi Junior Diaz oldu.
Trabzonspor, takımdan ayrılma ihtimali giderek güçlenen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz Fırtınası'nın gündemine aldığı ismin Troyes'ta forma giyen Junior Diaz olduğu öğrenildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
1,93 metrelik boyu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli stoper, Trabzonspor izleme komitesi tarafından bir süredir mercek altındaydı. Hem stoper hem de ihtiyaç halinde ön libero mevkisinde görev yapabilen çok yönlü oyuncu için hazırlanan raporların oldukça olumlu olduğu belirtildi. Trabzonspor kurmaylarının genç savunmacıyı yakından takip ettiği ancak an itibarıyla ne oyuncunun kulübü Troyes'e ne de menajerlik şirketine yapılmış resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi. Nwaiwu'nun takımdan olası ayrılığının resmiyet kazanması durumunda, yönetimin piyasa değeri 6 milyon euro bandında olan Junior Diaz için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
KADERİ KAMPTA BELLİ OLACAK
Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Fulham ile bordo-mavili yönetim arasındaki transfer pazarlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun yeteneğini ve takımın ana planındaki yerini göz önüne alarak bonservis bedeli konusunda beklentilerini yüksek tuttuğu ve masada taviz vermediği öğrenildi. Fulham ile Trabzonspor arasındaki pürüzlerin tamamen giderilmesi halinde, başarılı oyuncunun Avusturya'dan ayrılarak doğrudan sağlık kontrolleri ve imza için İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor. Fulham dışında bir başka İngiliz ekibi Crystal Palace de Nwaiwu için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.