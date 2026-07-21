UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe-Górnik Zabrze karşılaşmasının yanı sıra 10 mücadele daha oynandı.

Gecenin en farklı galibiyetlerini Sturm Graz, Lech Poznan ve Kızılyıldız elde etti. Mjällby de Lincoln Red Imps karşısında üç farklı kazanırken Thun-Dinamo Zagreb ve KI Klaksvik-Kauno Zalgiris karşılaşmaları beraberlikle tamamlandı.

STURM GRAZ'DAN HEARTS'A 4 GOL

Sturm Graz, sahasında ağırladığı Hearts karşısında gecenin en farklı sonuçlarından birine imza attı. Avusturya temsilcisi mücadeleden 4-0 galip ayrılarak eşleşmede önemli bir skor avantajı elde etti. Hearts ise rövanş öncesinde dört farklı yenilgi aldı.

LECH POZNAN DEPLASMANDA FARKA GİTTİ

Lech Poznan, AGF Aarhus deplasmanında 4-1 kazandı. Ev sahibi takımın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Polonya temsilcisi dört gol bularak gecenin en farklı deplasman galibiyetlerinden birini aldı.