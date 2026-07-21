Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Sturm Graz Hearts'ı farkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan ilk karşılaşmalarda farklı sonuçlar dikkat çekti. Lech Poznan ve Kızılyıldız deplasmanda dört golle kazanırken Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Hearts karşısında 4-0’lık galibiyet aldı. Dinamo Zagreb deplasmanda berabere kaldı, Slovan Bratislava ise tur yolunda avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe-Górnik Zabrze karşılaşmasının yanı sıra 10 mücadele daha oynandı.
Gecenin en farklı galibiyetlerini Sturm Graz, Lech Poznan ve Kızılyıldız elde etti. Mjällby de Lincoln Red Imps karşısında üç farklı kazanırken Thun-Dinamo Zagreb ve KI Klaksvik-Kauno Zalgiris karşılaşmaları beraberlikle tamamlandı.
STURM GRAZ'DAN HEARTS'A 4 GOL
Sturm Graz, sahasında ağırladığı Hearts karşısında gecenin en farklı sonuçlarından birine imza attı. Avusturya temsilcisi mücadeleden 4-0 galip ayrılarak eşleşmede önemli bir skor avantajı elde etti. Hearts ise rövanş öncesinde dört farklı yenilgi aldı.
LECH POZNAN DEPLASMANDA FARKA GİTTİ
Lech Poznan, AGF Aarhus deplasmanında 4-1 kazandı. Ev sahibi takımın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Polonya temsilcisi dört gol bularak gecenin en farklı deplasman galibiyetlerinden birini aldı.
KIZILYILDIZ'DAN LARNE'A 4-0'LIK TARİFE
Kızılyıldız, Kuzey İrlanda temsilcisi Larne FC'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sırbistan ekibi, rakip sahada elde ettiği farklı galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde skor üstünlüğünü eline geçirdi.
MJÄLLBY ÜÇ GOLLE KAZANDI
İsveç temsilcisi Mjällby, Lincoln Red Imps'i sahasında 3-0 yendi. İlk karşılaşmada kalesini gole kapatan Mjällby, rövanş öncesinde üç farklı üstünlük sağladı.
SLOVAN BRATISLAVA DEPLASMANDA GALİP
Slovan Bratislava, FC Iberia 1999 deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Slovakya temsilcisi, deplasmanda bulduğu iki golle eşleşmenin ilk karşılaşmasını kayıpsız tamamladı.
ARARAT-ARMENIA EVİNDE KAZANDI
FC Ararat-Armenia, Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti. Ermenistan temsilcisi, sahasında aldığı iki farklı galibiyetle eşleşmede skor avantajı elde etti.
VIKINGUR R. HAPOEL BEER SHEVA'YI GEÇTİ
Vikingur R., Hapoel Beer Sheva karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip ilk karşılaşmayı kazanırken İsrail temsilcisinin deplasmanda kaydettiği gol, rövanş öncesinde farkın bir golde kalmasını sağladı.
SABAH TEK GOLLE KAZANDI
Azerbaycan temsilcisi Sabah, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Sabah'a galibiyeti getirirken eşleşmedeki fark bir gol olarak oluştu.
DINAMO ZAGREB DEPLASMANDA BERABERE KALDI
Thun ile Dinamo Zagreb arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. İki ekip de ilk karşılaşmada birbirine üstünlük sağlayamazken eşleşmedeki karar rövanşa kaldı.
KLASVIK İLE KAUNO ZALGIRIS'TEN GOL ÇIKMADI
KI Klaksvik ile Kauno Zalgiris arasındaki karşılaşma 0-0 tamamlandı. Gecenin golsüz sona eren tek mücadelesinde iki takım da skor avantajı elde edemedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
FC Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers
Mjällby 3-0 Lincoln Red Imps
FC Iberia 1999 0-2 Slovan Bratislava
Sabah 1-0 KuPS Kuopio
AGF Aarhus 1-4 Lech Poznan
Thun 1-1 Dinamo Zagreb
Sturm Graz 4-0 Hearts
KI Klaksvik 0-0 Kauno Zalgiris
Vikingur R. 2-1 Hapoel Beer Sheva
Larne FC 0-4 Kızılyıldız