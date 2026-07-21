Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili karar belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve taraflar arasında iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mario Lemina GALATASARAY'DAN RESMÎ AÇIKLAMA Galatasaray'ın resmî kanallarından yapılan açıklamada Mario Lemina'nın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığı belirtildi. Yeni anlaşmayla Gabonlu futbolcunun 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Galatasaray kadrosunda yer alması kesinleşti.