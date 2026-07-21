Galatasaray Mario Lemina ile sözleşme uzattı!
Galatasaray, sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona eren Mario Lemina ile iki yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı. Gabonlu orta saha, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili karar belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve taraflar arasında iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
GALATASARAY'DAN RESMÎ AÇIKLAMA
Galatasaray'ın resmî kanallarından yapılan açıklamada Mario Lemina'nın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığı belirtildi. Yeni anlaşmayla Gabonlu futbolcunun 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Galatasaray kadrosunda yer alması kesinleşti.
SÖZLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ
Mario Lemina'nın Galatasaray ile daha önce imzaladığı 1,5+1 yıllık sözleşme, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla sona ermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina'yı Şubat 2025'te Wolverhampton Wanderers'tan 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Önceki anlaşmada futbolcuya 2025-2026 sezonu için 2,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı.
GEÇEN SEZON 41 MAÇTA OYNADI
Mario Lemina, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla bütün kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. Gabonlu orta saha bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Lemina, Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaştığı kadroda yer aldı.
LIVERPOOL'A GOL ATTI
Lemina, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı ilk karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Lemina'nın 7. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
MARIO LEMINA KİMDİR?
Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993'te Gabon'un Libreville kentinde dünyaya geldi.
Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapan Lemina; Lorient, Marsilya, Juventus, Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton Wanderers formalarını giydi.
Galatasaray'da ilk olarak 2019-2020 sezonunda kiralık olarak görev yapan futbolcu, Şubat 2025'te bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma döndü. Lemina'nın güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.