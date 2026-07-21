2026 Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan gerginlik FIFA'nın gündemine taşındı. Organizasyondan yapılan açıklamada, İspanya ile Arjantin arasında oynanan final karşılaşmasının ardından meydana gelen olaylarla ilgili FIFA Disiplin Komitesi tarafından resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi. İspanya, finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tarihinde bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanırken, maçın bitiş düdüğünün ardından sahada tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginlik nedeniyle disiplin süreci resmen devreye alındı.



MAÇ SONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI Final karşılaşmasının ardından Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ile Arjantin Milli Takımı oyuncusu Leandro Paredes'in, İspanya Milli Takımı futbolcuları Rodri, Dani Olmo ve Gavi'nin de yer aldığı grup arasında arbede yaşandı. Olayların ardından hakem ve güvenlik görevlileri tarafları ayırırken, yaşananlar maç raporlarına da yansıdı. Karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntüler ve resmi raporlar doğrultusunda FIFA Disiplin Komitesi, olayların disiplin talimatları kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.