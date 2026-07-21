Fenerbahçe UEFA kadrosunu güncelledi: Greenwood ve Ake listeye eklendi! Cengiz Ünder ve Mimovic çıkarıldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadele öncesinde UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Yeni transferler Mason Greenwood ile Nathan Ake listeye dahil edilirken, Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde revizyona gitti.
Sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadrosunu güncellerken, iki isim listeye eklenip iki oyuncu kadro dışı bırakıldı.
GREENWOOD VE AKE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile Nathan Ake, UEFA'ya bildirilen yeni oyuncu listesine dahil edildi. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda yapılan güncelleme sonrası iki futbolcu da Gornik Zabrze karşılaşmalarında forma giyebilecek isimler arasına girdi.
Öte yandan ilk bildirilen UEFA kadrosunda yer alan Cengiz Ünder ile Ognjen Mimovic ise güncellenen listeden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli ekip, Avrupa mesaisi öncesinde kadrosunda iki değişiklik gerçekleştirmiş oldu.
GÜNCELLENEN UEFA LİSTESİ AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği güncel oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif.