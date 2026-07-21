Fenerbahçe UEFA kadrosunu güncelledi: Greenwood ve Ake listeye eklendi! Cengiz Ünder ve Mimovic çıkarıldı

Sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadrosunu güncellerken, iki isim listeye eklenip iki oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe

GREENWOOD VE AKE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile Nathan Ake, UEFA'ya bildirilen yeni oyuncu listesine dahil edildi. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda yapılan güncelleme sonrası iki futbolcu da Gornik Zabrze karşılaşmalarında forma giyebilecek isimler arasına girdi.

Öte yandan ilk bildirilen UEFA kadrosunda yer alan Cengiz Ünder ile Ognjen Mimovic ise güncellenen listeden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli ekip, Avrupa mesaisi öncesinde kadrosunda iki değişiklik gerçekleştirmiş oldu.