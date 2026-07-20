UEFA'nın gerçekleştirdiği kura çekimi sonucunda turuncu-lacivertli ekip, 2. Ön Eleme Turu'nda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu elemesi halinde bir sonraki turda FC Vaduz ile Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu.

Başakşehir FK

3. ÖN ELEME TURUNDA BU EŞLEŞMENİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki yoluna devam edebilmek için ilk olarak Inter Turku engelini aşmaya çalışacak. İstanbul temsilcisinin bu turu geçmesi durumunda rakibi, Lihtenştayn ekibi FC Vaduz ile Andorra temsilcisi Atletic Club d'Escaldes arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

HEDEF PLAY-OFF TURUNA YÜKSELMEK

Başakşehir'in Inter Turku karşısında tur atlaması halinde oynayacağı 3. Ön Eleme Turu müsabakaları, UEFA'nın belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Turuncu-lacivertli ekip, iki aşamayı da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

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