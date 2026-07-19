Helal sana çocuk! Lamine Yamal Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası dua etti
İspanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin bayrağı açan 19 yaşındaki futbolcu, bu hareketi nedeniyle farklı kesimlerden destek ve eleştiri almıştı.
İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcunun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İspanya, New York New Jersey Stadı'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle kupaya uzanan İspanya, 2010'dan sonra tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.
ŞAMPİYONLUK SONRASI SAHADA DUA ETTİ
İspanyol futbolcular karşılaşmanın sona ermesinin ardından saha içinde şampiyonluğu kutladı.
Lamine Yamal ise kutlamalar sırasında saha içinde diz çökerek dua etti. Genç futbolcunun final sonrasındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Müslüman bir ailede yetişen Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca da dua ve şükür hareketleriyle kameralara yansımıştı. İspanyol futbolcu, turnuvadaki ilk golünün ardından secde etmişti.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Lamine Yamal, Mayıs 2026'da Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu için düzenlenen kutlama sırasında Filistin bayrağı açmıştı.
Barcelona sokaklarındaki şampiyonluk turunda taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın görüntüleri İspanya ve diğer ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı.
DESTEK VE ELEŞTİRİLER GELDİ
Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması sonrasında İspanya'da farklı açıklamalar yapıldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, genç futbolcunun hareketini destekleyerek Yamal'ın milyonlarca İspanyolun Filistin'e yönelik dayanışmasını ifade ettiğini belirtti.
Bazı siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları ise futbolcuların siyasi konularda açıklama yapmasına karşı çıktı. İspanya'da yaşayan çok sayıda kişi de yıldız oyuncunun Müslüman olması nedeniyle bu kimliğini ülke takımında ön plana çıkaramayacağını savundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.
GAZZE'DE MURALI YAPILDI
Lamine Yamal'ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntünün ardından Gazze'de genç futbolcunun yer aldığı duvar resimleri hazırlandı.
Yamal'ın Filistin bayrağı taşırken resmedildiği muralların, futbolcunun Filistin halkına verdiği desteğe teşekkür amacıyla yapıldığı açıklandı.
İspanya'nın Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Filistin'in resmî sosyal medya hesabı da Yamal'ın Filistin bayrağı taşıdığı fotoğrafı "Viva España" mesajıyla paylaştı.
FİLİSTİN'DEN İSPANYA'YA DESTEK
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmaları Gazze'de de takip edildi.
Fransa karşısında alınan yarı final galibiyetinin ardından yüzlerce Filistinlinin İspanya'nın finale yükselmesini kutladığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Paylaşımlarda Yamal'ın Filistin'e verdiği desteğe de yer verildi.
İLK DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU
13 Temmuz 2007 doğumlu olan Lamine Yamal, turnuva devam ederken 19 yaşına girdi.
İlk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Barcelona oyuncusu, İspanya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. İspanya ise 2010'dan 16 yıl sonra yeniden kupaya uzandı.