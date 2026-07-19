İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcunun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Müslüman bir ailede yetişen Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca da dua ve şükür hareketleriyle kameralara yansımıştı. İspanyol futbolcu, turnuvadaki ilk golünün ardından secde etmişti.

Lamine Yamal ve Lionel Messi

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Lamine Yamal, Mayıs 2026'da Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu için düzenlenen kutlama sırasında Filistin bayrağı açmıştı.

Barcelona sokaklarındaki şampiyonluk turunda taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın görüntüleri İspanya ve diğer ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı.

DESTEK VE ELEŞTİRİLER GELDİ

Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması sonrasında İspanya'da farklı açıklamalar yapıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, genç futbolcunun hareketini destekleyerek Yamal'ın milyonlarca İspanyolun Filistin'e yönelik dayanışmasını ifade ettiğini belirtti.

Bazı siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları ise futbolcuların siyasi konularda açıklama yapmasına karşı çıktı. İspanya'da yaşayan çok sayıda kişi de yıldız oyuncunun Müslüman olması nedeniyle bu kimliğini ülke takımında ön plana çıkaramayacağını savundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.