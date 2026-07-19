Galatasaray'dan ayrıldı! Ahmed Kutucu resmen Rizespor'da

Ahmed Kutucu GEÇEN SEZON 18 MAÇTA OYNADI Ahmed Kutucu, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla bütün kulvarlarda 18 resmî karşılaşmaya çıktı. Toplam 530 dakika sahada kalan hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda iki gol ve iki asistlik katkı sağladı. Kutucu, 18 maçın beşine ilk 11'de başladı. Milli futbolcu Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda beş, Süper Kupa'da iki ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmada görev yaptı. İki golünü de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Ahmed Kutucu DAHA FAZLA SÜRE ALMASI HEDEFLENİYOR Galatasaray'ın geniş hücum rotasyonunda düzenli süre bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu, Çaykur Rizespor'da daha fazla forma şansı arayacak. Yeşil-mavili ekip, sol kanat, ikinci forvet ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen oyuncudan hücum hattının farklı bölgelerinde yararlanabilecek. Kiralık sözleşmenin sona ermesinin ardından Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Oyuncunun sarı-kırmızılılarla mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.