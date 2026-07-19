Galatasaray'dan ayrıldı! Ahmed Kutucu resmen Rizespor'da
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’nun yeni adresi Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki milli hücum oyuncusunu 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı duyurulmadı.
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun yeni adresi Çaykur Rizespor oldu. Yeşil-mavili kulüp, 26 yaşındaki milli hücum oyuncusunu 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Karadeniz temsilcisi, sarı-kırmızılı ekip ve oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından geçici sözleşme imzalandığını duyurdu.
AHMED KUTUCU RİZESPOR'A KİRALANDI
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın da katıldığı törende sözleşmeye imza atan milli futbolcu, 2026-2027 sezonunda yeşil-mavili formayı giyecek. Rizespor'un açıklamasında kiralama bedeli, satın alma opsiyonu veya futbolcunun garanti ücretinin hangi oranda karşılanacağı konusunda bilgi verilmedi.
GALATASARAY 5,9 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu Ocak 2025'te Eyüpspor'dan bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Eyüpspor'a net 5 milyon 962 bin 500 euro transfer bedeli ödeneceği açıklandı. Ahmed Kutucu ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2026-2027 sezonu için Galatasaray'dan alacağı garanti ücret net 60 milyon TL olarak belirlendi.
GEÇEN SEZON 18 MAÇTA OYNADI
Ahmed Kutucu, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla bütün kulvarlarda 18 resmî karşılaşmaya çıktı. Toplam 530 dakika sahada kalan hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda iki gol ve iki asistlik katkı sağladı. Kutucu, 18 maçın beşine ilk 11'de başladı. Milli futbolcu Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda beş, Süper Kupa'da iki ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmada görev yaptı. İki golünü de Türkiye Kupası'nda kaydetti.
DAHA FAZLA SÜRE ALMASI HEDEFLENİYOR
Galatasaray'ın geniş hücum rotasyonunda düzenli süre bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu, Çaykur Rizespor'da daha fazla forma şansı arayacak. Yeşil-mavili ekip, sol kanat, ikinci forvet ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen oyuncudan hücum hattının farklı bölgelerinde yararlanabilecek. Kiralık sözleşmenin sona ermesinin ardından Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Oyuncunun sarı-kırmızılılarla mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
AHMED KUTUCU KİMDİR?
Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Futbola Rot-Weiss Essen altyapısında başlayan milli oyuncu, Schalke 04'te profesyonel oldu. Kariyerinde Heracles Almelo, Başakşehir, Sandhausen, Eyüpspor ve Galatasaray formalarını giydi. 1,81 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Santrfor ve ikinci forvet pozisyonlarında da kullanılabiliyor. Transfermarkt'ın güncel verilerinde Ahmed Kutucu'nun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.