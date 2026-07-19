Filenin Efeleri tarih yazdı! İran'ı 3-1 yenen Türkiye VNL Finalleri'ne yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan etabındaki son maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek grup aşamasını 8 galibiyet ve 22 puanla tamamladı. Tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükselen Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi, grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etap mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk VNL Finalleri biletini aldı. Belgrad'da oynanan karşılaşmayı kazanan milliler, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı.
İRAN ENGELİNİ 3-1 GEÇTİ
Başkent Belgrad'da oynanan mücadelede ilk seti 17-25 kaybeden Filenin Efeleri, sonraki setlerde üstün bir performans sergileyerek 25-22, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla maçı 3-1 kazandı.
TARİHİNDE İLK KEZ VNL FİNALLERİ'NDE
İlk 7 içerisinde yer almayı başaran A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sonuçla tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Milliler, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
RAKİP DİĞER MAÇLARIN ARDINDAN BELLİ OLACAK
VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Ev sahibi Çin, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ederken, Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer karşılaşmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.
GEÇMİŞ SEZONLARA GÖRE BÜYÜK SIÇRAMA
Turnuvada üçüncü kez mücadele eden Filenin Efeleri, 2024 yılında 1 galibiyet, 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyet almıştı. Bu sezon elde edilen 8 galibiyetle gelen ilk final bileti, milli takım tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.