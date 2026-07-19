Filenin Efeleri tarih yazdı! İran'ı 3-1 yenen Türkiye VNL Finalleri'ne yükseldi

RAKİP DİĞER MAÇLARIN ARDINDAN BELLİ OLACAK

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Ev sahibi Çin, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ederken, Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer karşılaşmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.

GEÇMİŞ SEZONLARA GÖRE BÜYÜK SIÇRAMA

Turnuvada üçüncü kez mücadele eden Filenin Efeleri, 2024 yılında 1 galibiyet, 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyet almıştı. Bu sezon elde edilen 8 galibiyetle gelen ilk final bileti, milli takım tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Spor