Dünya Kupası'nda 3'üncü belli olacak: Fransa - İngiltere

Didier Deschamps DESCHAMPS SON KEZ KULÜBEDE Fransa-İngiltere karşılaşması, Didier Deschamps'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçı olacak. 2012 yılında göreve başlayan deneyimli teknik adam, Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve 2022'de finale çıkardı. Deschamps yönetimindeki Fransa, son üç Dünya Kupası'nda da yarı final aşamasına ulaşmayı başardı. Fransız futbolcular, 14 yıllık görev dönemini tamamlayacak Deschamps'a bronz madalyayla veda etmeyi hedefliyor.

Kylian Mbappe MBAPPE'NİN GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, üçüncülük maçına bireysel ödül hedefiyle de çıkacak. Turnuvada sekiz golü bulunan yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor. Deschamps, Mbappe'nin karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğunu belirtirken yıldız oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağını açıklamadı. İngiltere'de Harry Kane ve Jude Bellingham da altışar golle gol krallığı yarışını sürdürüyor. İki futbolcu, Fransa karşısında bulacakları gollerle sıralamada üst basamaklara çıkmaya çalışacak.