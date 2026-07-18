Dünya Kupası'nda 3'üncü belli olacak: Fransa - İngiltere
2026 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncü sırayı alacak takım Fransa-İngiltere karşılaşmasıyla belli olacak. Yarı finalde şampiyonluk hedeflerine veda eden iki Avrupa devi, turnuvayı bronz madalyayla tamamlamak için Miami’de kozlarını paylaşacak.Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü sırayı alacak takım Fransa-İngiltere karşılaşmasıyla belli olacak. Yarı finalde şampiyonluk hedeflerine veda eden iki Avrupa devi, turnuvayı bronz madalyayla tamamlamak için Miami'de kozlarını paylaşacak.
FRANSA'YI İSPANYA DURDURDU
Fransa, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya geldi. Rakibinin oyun üstünlüğüne karşılık veremeyen Didier Deschamps'ın ekibi, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Turnuvanın yarı finale kadar en etkili hücum takımlarından biri olan Fransa, İspanya karşısında yalnızca iki isabetli şut üretebildi ve üst üste üçüncü Dünya Kupası finaline yükselme fırsatını kaçırdı.
İNGİLTERE SON DAKİKALARDA YIKILDI
İngiltere ise yarı finalde Arjantin karşısında Anthony Gordon'ın golüyle 1-0 öne geçti. Skor üstünlüğünü uzun süre koruyan İngilizler, maçın son bölümünde gelen gollere engel olamadı.
Enzo Fernández'in 85. dakikadaki golüyle eşitliği sağlayan Arjantin, 90+2'de Lautaro Martínez ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. İngiltere böylece ikinci kez çıktığı Dünya Kupası yarı finalinde son dakikalarda final biletini kaybetti.
DESCHAMPS SON KEZ KULÜBEDE
Fransa-İngiltere karşılaşması, Didier Deschamps'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçı olacak.
2012 yılında göreve başlayan deneyimli teknik adam, Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve 2022'de finale çıkardı. Deschamps yönetimindeki Fransa, son üç Dünya Kupası'nda da yarı final aşamasına ulaşmayı başardı.
Fransız futbolcular, 14 yıllık görev dönemini tamamlayacak Deschamps'a bronz madalyayla veda etmeyi hedefliyor.
MBAPPE'NİN GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA
Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, üçüncülük maçına bireysel ödül hedefiyle de çıkacak. Turnuvada sekiz golü bulunan yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.
Deschamps, Mbappe'nin karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğunu belirtirken yıldız oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağını açıklamadı.
İngiltere'de Harry Kane ve Jude Bellingham da altışar golle gol krallığı yarışını sürdürüyor. İki futbolcu, Fransa karşısında bulacakları gollerle sıralamada üst basamaklara çıkmaya çalışacak.
İNGİLTERE TARİHİNDE İLK PEŞİNDE
İngiltere, Fransa'yı mağlup etmesi hâlinde Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncülük elde edecek.
1966 yılında şampiyon olan İngilizler, 1990 ve 2018 Dünya Kupalarında yarı finalde elendikten sonra çıktıkları üçüncülük maçlarını kaybetti. Thomas Tuchel'in takımı, Fransa karşısında kazanması hâlinde 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde edecek.
DÜNYA KUPASI'NDA DÖRDÜNCÜ BULUŞMA
Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.
İngiltere, iki ülke arasında 1966 ve 1982 yıllarında oynanan Dünya Kupası maçlarını kazandı. Fransa ise 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek rakibini turnuvanın dışına itti.
Fransa, daha önce beş kez Dünya Kupası üçüncülük maçına çıktı. İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Fransızlar, İngiltere karşısında kazanarak turnuva tarihindeki yedinci madalyasını elde etmeyi hedefliyor.