Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi açıklandı! Zorlu maça İspanyol düdük

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre mücadelede düdük İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'da olacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek Başakşehir'in karşılaşmasında görev yapacak hakem ekibi netleşti.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olarak açıklandı.

Juan Martinez Munuera

KARŞILAŞMA 20.45'TE OYNANACAK

Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki yeni sezonuna sahasında oynayacağı bu mücadeleyle start verecek ve tur için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

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