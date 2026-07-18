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Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi açıklandı! Zorlu maça İspanyol düdük

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Mücadele 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

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Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi açıklandı! Zorlu maça İspanyol düdük

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek Başakşehir'in karşılaşmasında görev yapacak hakem ekibi netleşti.

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre mücadelede düdük İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'da olacak.

Juan Martinez MunueraJuan Martinez Munuera
HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada Juan Martinez Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olarak açıklandı.

Juan Martinez MunueraJuan Martinez Munuera
KARŞILAŞMA 20.45'TE OYNANACAK

Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki yeni sezonuna sahasında oynayacağı bu mücadeleyle start verecek ve tur için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

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