Beşiktaş'ın Midtjylland maçlarının hakemleri açıklandı! İlk maça İspanyol ikinci maça Hırvat hakem

UEFA'nın duyurusuna göre siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacağı ilk mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasında Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Ricardo de Burgos İLK MAÇI RICARDO DE BURGOS YÖNETECEK

Ante Culina

RÖVANŞTA GÖREV ANTE CULINA'NIN

Eşleşmenin 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ante Culina görev yapacak. Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Antonio Melnjak olacak.

Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme hakkı elde edecek. İlk karşılaşma 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

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