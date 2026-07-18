Beşiktaş'ın Midtjylland maçlarının hakemleri açıklandı! İlk maça İspanyol ikinci maça Hırvat hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı iki karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. İlk maçı İspanyol Ricardo de Burgos, rövanşı ise Hırvat Ante Culina yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmaların hakem heyetleri açıklandı.
UEFA'nın duyurusuna göre siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacağı ilk mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
İLK MAÇI RICARDO DE BURGOS YÖNETECEK
23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasında Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
RÖVANŞTA GÖREV ANTE CULINA'NIN
Eşleşmenin 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ante Culina görev yapacak. Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Antonio Melnjak olacak.
Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme hakkı elde edecek. İlk karşılaşma 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.