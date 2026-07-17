Dünya Kupası'nda bir ilk! Şampiyonlara altın ve pırlantalı yüzük planı

Dünya futbolunun en prestijli turnuvasını kazanan takımın futbolcuları ve teknik ekibi, kupanın yanı sıra ilk kez kişiye özel tasarlanmış şampiyonluk yüzükleriyle ödüllendirilecek. Böylece Kuzey Amerika spor kültüründe uzun yıllardır uygulanan gelenek, ilk kez Dünya Kupası organizasyonuna taşınmış olacak.

Organizasyon kapsamında toplam 2 bin 26 adet yüzük üretilecek. Bunların 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcuları ve teknik ekibine teslim edilecek. Geriye kalan bin 996 yüzüğün ise sınırlı sayıda koleksiyon ürünü olarak futbolseverlere sunulması planlanıyor.

Şampiyonluk yüzükleri, NBA, NFL, NHL ve MLB gibi Kuzey Amerika'nın önde gelen spor organizasyonlarında yıllardır başarı simgesi olarak kullanılıyor. FIFA'nın bu uygulamayla birlikte ev sahibi ülkelerin spor kültürünü Dünya Kupası organizasyonuna yansıtmayı hedeflediği belirtiliyor.

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130 BİN EURO DEĞERİNDE OLABİLİR

FIFA'nın paylaştığı ilk görsellere göre yüzüklerin 14 veya 18 ayar altından üretileceği, elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlarla süsleneceği öngörülüyor. Kullanılacak malzemelere ilişkin resmi teknik detaylar henüz açıklanmasa da her bir yüzüğün değerinin yaklaşık 130 bin euro seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

FIFA, yüzüklerin nihai tasarımını ise şimdilik gizli tutuyor. Tasarımda bir yüzde Dünya Kupası amblemi yer alırken, diğer yüz şampiyon olan ülkeye özel olarak kişiselleştirilecek. Ayrıca tüm yüzükler numaralandırılacak, sahiplerinin parmak ölçülerine göre üretilecek ve özgünlük sertifikasıyla birlikte teslim edilecek. Uygulamanın yalnızca 2026 Dünya Kupası'na özel kalması halinde, üretilen yüzüklerin koleksiyon değerinin daha da yükselmesi öngörülüyor.

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