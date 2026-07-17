Trabzonspor masadan kalktı! Rick van Drongelen için Panathinaikos öne geçti
Trabzonspor'un Rick van Drongelen transferi, Samsunspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bordo-mavililerin çekilmesinin ardından Panathinaikos, Hollandalı stoper için görüşmelerde avantaj yakaladı.
Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Rick van Drongelen transferinde beklenen anlaşma sağlanamadı.
Bordo-mavililer ile Samsunspor arasında bonservis bedeli konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermedi.
Tarafların ortak noktada buluşamaması üzerine transfer süreci sona ererken, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos oyuncu için devreye girerek görüşmelerini hızlandırdı.
TRABZONSPOR İLE BONVERSİS PAZARLIĞI SONUÇSUZ KALDI
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Rick van Drongelen için resmi teklif sunduğunu doğrulamıştı. Çakır, kulübün belirlediği bonservis bedeline ulaşılması halinde transfere onay vereceklerini ifade etmişti. Ancak iki kulüp arasında yapılan pazarlıklarda beklentiler örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi.
Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un stoper transferi için farklı alternatiflere yönelmesi beklenirken, Rick van Drongelen için yeni adres ihtimali güç kazandı.
PANATHINAIKOS GÖRÜŞMELERDE AVANTAJ SAĞLADI
Trabzonspor'un devreden çıkmasının ardından Panathinaikos, Hollandalı savunmacı için en güçlü aday konumuna geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Jacob Neestrup, 26 yaşındaki stoperin transferine onay verdi. Rick van Drongelen'in de Yunan ekibinin projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Yunanistan basınından SDNA'ya yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Stefanos Kotsolis ile Van Drongelen konusunu görüştük. Panathinaikos, 24 saat içinde son teklifiyle geri dönecek. Anlaşmaya yakınız ancak nihai teklifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
2022 yılında Samsunspor'a transfer olan Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı formayla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yaptı.
Hollandalı stoper bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, transferine ilişkin nihai kararın Panathinaikos'un sunacağı son teklifin ardından verilmesi bekleniyor.