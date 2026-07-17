Trabzonspor masadan kalktı! Rick van Drongelen için Panathinaikos öne geçti

Bordo-mavililer ile Samsunspor arasında bonservis bedeli konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermedi.

Rick van Drongelen

TRABZONSPOR İLE BONVERSİS PAZARLIĞI SONUÇSUZ KALDI

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Rick van Drongelen için resmi teklif sunduğunu doğrulamıştı. Çakır, kulübün belirlediği bonservis bedeline ulaşılması halinde transfere onay vereceklerini ifade etmişti. Ancak iki kulüp arasında yapılan pazarlıklarda beklentiler örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi.

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un stoper transferi için farklı alternatiflere yönelmesi beklenirken, Rick van Drongelen için yeni adres ihtimali güç kazandı.