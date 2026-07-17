Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası final maçında tarihi karar! Devre arası 30 dakikaya çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması için geri sayım başladı. İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Milyarlarca futbolseverin takip edeceği mücadele öncesinde organizasyonla ilgili ortaya çıkan bir detay ise tartışmaları beraberinde getirdi.



DEVRE ARASI 30 DAKİKAYA UZAYABİLİR The Times'ın haberine göre FIFA, final maçının devre arasında yaklaşık 11 dakikalık özel bir gösteri planlıyor. Bu organizasyon nedeniyle karşılaşmanın devre arasının klasik 15 dakika yerine yaklaşık 30 dakika sürmesi öngörülüyor. FIFA Oyun Kuralları'na göre resmi maçlarda devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor. Haberde, geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da benzer uygulamalar nedeniyle devre arasının 25 dakikaya kadar uzadığı hatırlatıldı. FIFA ise iddialarla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.