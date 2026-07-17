Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası final maçında tarihi karar! Devre arası 30 dakikaya çıkacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek final öncesinde organizasyonla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına göre FIFA, devre arasını planlanan gösteriler nedeniyle 30 dakikaya uzatmaya hazırlanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması için geri sayım başladı.
İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Milyarlarca futbolseverin takip edeceği mücadele öncesinde organizasyonla ilgili ortaya çıkan bir detay ise tartışmaları beraberinde getirdi.
DEVRE ARASI 30 DAKİKAYA UZAYABİLİR
The Times'ın haberine göre FIFA, final maçının devre arasında yaklaşık 11 dakikalık özel bir gösteri planlıyor.
Bu organizasyon nedeniyle karşılaşmanın devre arasının klasik 15 dakika yerine yaklaşık 30 dakika sürmesi öngörülüyor. FIFA Oyun Kuralları'na göre resmi maçlarda devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor.
Haberde, geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da benzer uygulamalar nedeniyle devre arasının 25 dakikaya kadar uzadığı hatırlatıldı.
FIFA ise iddialarla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.
FİNAL GÜNÜ YILDIZLAR SAHNE ALACAK
Final karşılaşmasının devre arasında Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Coldplay'in yer aldığı geniş kapsamlı bir müzik organizasyonu planlanıyor.
Maç öncesindeki kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise'un da yer alacağı gösterilerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Organizasyonun futbolun yanı sıra eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirmesi bekleniyor.
Karşılaşmanın uzatmalara veya penaltı atışlarına gitme ihtimali, planlanan gösteriler ve olası su molaları da hesaba katıldığında Dünya Kupası finalinin toplam süresinin 3 saati aşabileceği belirtiliyor.
FIFA'nın devre arası uygulamasına ilişkin nihai kararını ise maç öncesinde açıklaması bekleniyor.