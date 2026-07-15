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Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda oynanacak ilk hafta maçlarının programını açıkladı. Sezonun açılışı 14 Ağustos'ta Galatasaray - Çorum FK karşılaşmasıyla gerçekleşecek. 15 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş 16 Ağustos'ta Eyüpspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maç takvimlerine göre programda değişiklik yapılabileceğini ancak bu karşılaşmalar nedeniyle erteleme kararı alınmayacağını açıkladı.

Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacakSüper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak

Yapılan açıklamada,

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir.

Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır. Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." denildi.

Süper Lig'de ilk hafta 17 Ağustos'ta sona erecekSüper Lig'de ilk hafta 17 Ağustos'ta sona erecek

1. HAFTANIN PROGRAMI

14 Ağustos 2026 Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos 2026 Pazar

19.00 | İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos 2026 Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe

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