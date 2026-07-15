Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda oynanacak ilk hafta maçlarının programını açıkladı. Sezonun açılışı 14 Ağustos'ta Galatasaray - Çorum FK karşılaşmasıyla gerçekleşecek. 15 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş 16 Ağustos'ta Eyüpspor'u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maç takvimlerine göre programda değişiklik yapılabileceğini ancak bu karşılaşmalar nedeniyle erteleme kararı alınmayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada,
"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir.
Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır. Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." denildi.
1. HAFTANIN PROGRAMI
14 Ağustos 2026 Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos 2026 Pazar
19.00 | İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos 2026 Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe