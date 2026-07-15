Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maç takvimlerine göre programda değişiklik yapılabileceğini ancak bu karşılaşmalar nedeniyle erteleme kararı alınmayacağını açıkladı.

Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak

Yapılan açıklamada,

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir.



Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır. Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." denildi.