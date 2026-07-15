Yıkadığı Yamal, Messi'nin finalde rakibi olabilir
2007 yılında Camp Nou’da gerçekleştirilen bir yardım çekiminde Lionel Messi’nin kucağındaki bebek, Lamine Yamal’dı. Aradan geçen 19 yılın ardından Yamal, İspanya ile Dünya Kupası finaline yükseldi. Messi ise Arjantin’in İngiltere’yi elemesi durumunda bir zamanlar kucağında tuttuğu genç yıldızın karşısına kupayı kazanmak için çıkacak.
Futbol tarihinin en sıra dışı fotoğraflarından biri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanabilecek dev final öncesinde yeniden gündeme geldi. Lionel Messi'nin 2007 yılında henüz bebek olan Lamine Yamal'ı plastik bir küvetin içinde yıkadığı görüntü, yıllar sonra olası İspanya-Arjantin finalinin sembolü hâline geldi.
BİR YARDIM TAKVİMİ İÇİN ÇEKİLDİ
Tarihe geçen kare, 31 Ekim 2007'de Barcelona'nın Camp Nou Stadı'ndaki deplasman takım soyunma odasında çekildi. Yerel spor gazetesi Diario Sport ile UNICEF tarafından hazırlanan yardım takvimi kapsamında Barcelona futbolcuları, çekilişle belirlenen çocuklar ve aileleriyle kamera karşısına geçti.
Çekilişi kazanan ailelerden biri de Barcelona yakınlarındaki Mataró kentinin Rocafonda bölgesinde yaşayan Yamal ailesiydi. Fotoğrafçı Joan Monfort'un yönettiği çekimde, henüz kariyerinin başındaki 20 yaşındaki Messi ile Lamine Yamal tesadüfen eşleştirildi. Messi'nin küvetteki bebeği yıkadığı görüntüler böyle ortaya çıktı.
"İKİ EFSANENİN BAŞLANGICI"
Yıllarca aile albümünde kalan fotoğraf, Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui tarafından 2024 yılında "İki efsanenin başlangıcı" ifadesiyle paylaşılınca dünya çapında gündem oldu.
Çekimi gerçekleştiren Joan Monfort ise fotoğraftaki bebeğin Yamal olduğunu uzun süre bilmediğini açıkladı. Monfort, Messi'nin çekim sırasında oldukça utangaç olduğunu ve bebeği nasıl tutacağını ilk anda bilemediğini anlatmıştı.
O gün plastik küvetin içinde Messi'nin kucağında bulunan bebek, yıllar sonra Barcelona altyapısından yetişerek İspanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri oldu. Messi ve Yamal'ın futbol yolculuklarının La Masia'da kesişmesi de fotoğrafın taşıdığı anlamı daha güçlü hâle getirdi.
YAMAL FİNALDE, SIRA MESSİ'DE
İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Lamine Yamal karşılaşmada doğrudan gol atamasa da İspanya'nın kazandığı penaltıda önemli rol oynadı ve takımının finale uzanan yürüyüşünün baş aktörlerinden biri oldu.
Finalin diğer takımını ise İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final karşılaşması belirleyecek. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in İngiltere'yi elemesi hâlinde, Lionel Messi ile Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez aynı fotoğraf karesinde değil, futbolun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.
KADERİN YAZDIĞI FİNAL
Bir tarafta kariyerinin son Dünya Kupası'nda Arjantin'i yeniden zirveye taşımak isteyen Lionel Messi, diğer tarafta futbolun yeni döneminin en büyük yıldız adaylarından Lamine Yamal…
2007 yılında Messi'nin ellerinde suyla oynayan bebek, 2026 yılında onun Dünya Kupası'nı kazanmasına engel olabilecek oyuncuya dönüştü. Arjantin'in finale yükselmesi durumunda Dünya Kupası'nın son maçı yalnızca İspanya ile Arjantin'i değil, futbolun geçmişiyle geleceğini de karşı karşıya getirecek.