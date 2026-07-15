Lionel Messi ve Lamine Yamal

YAMAL FİNALDE, SIRA MESSİ'DE

İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Lamine Yamal karşılaşmada doğrudan gol atamasa da İspanya'nın kazandığı penaltıda önemli rol oynadı ve takımının finale uzanan yürüyüşünün baş aktörlerinden biri oldu.

Finalin diğer takımını ise İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final karşılaşması belirleyecek. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in İngiltere'yi elemesi hâlinde, Lionel Messi ile Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez aynı fotoğraf karesinde değil, futbolun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.