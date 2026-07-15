Renato Nhaga için Avrupa kulüpleri masada! Son karar Okan Buruk'un

Sarı-kırmızılı ekibin 19 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, teknik heyetin genç futbolcu için vereceği kararın hazırlık kampının ardından şekilleneceği belirtildi.

Böylece transfer ihtimali ya da takımda kalma durumu kamp sonrası netlik kazanacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un Renato Nhaga'nın takımla birlikte göstereceği kamp performansını yakından takip edeceği öğrenildi. Genç oyuncunun hazırlık sürecindeki görüntüsüne göre kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verileceği ifade edildi.

Renato Nhaga

PORTEKİZ VE HOLLANDA'DAN İLGİ VAR

Renato Nhaga'ya özellikle Portekiz ve Hollanda liglerinden birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Avrupa ekiplerinin genç orta sahayı yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray cephesi ise Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek.

Hazırlık kampının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun takımda kalması veya kiralık ya da bonservisiyle ayrılması konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray