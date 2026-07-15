Renato Nhaga için Avrupa kulüpleri masada! Son karar Okan Buruk'un
Galatasaray'ın genç futbolcusu Renato Nhaga'ya Portekiz ve Hollanda'dan ilgi sürüyor. Okan Buruk'un kamp performansını değerlendireceği 19 yaşındaki oyuncunun geleceği hazırlık döneminin ardından netleşecek.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Nhaga'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin 19 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, teknik heyetin genç futbolcu için vereceği kararın hazırlık kampının ardından şekilleneceği belirtildi.
OKAN BURUK KAMP PERFORMANSINI BEKLİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un Renato Nhaga'nın takımla birlikte göstereceği kamp performansını yakından takip edeceği öğrenildi. Genç oyuncunun hazırlık sürecindeki görüntüsüne göre kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verileceği ifade edildi.
Böylece transfer ihtimali ya da takımda kalma durumu kamp sonrası netlik kazanacak.
PORTEKİZ VE HOLLANDA'DAN İLGİ VAR
Renato Nhaga'ya özellikle Portekiz ve Hollanda liglerinden birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Avrupa ekiplerinin genç orta sahayı yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray cephesi ise Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek.
Hazırlık kampının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun takımda kalması veya kiralık ya da bonservisiyle ayrılması konusunda son kararını vermesi bekleniyor.