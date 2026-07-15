Beşiktaş'ta şölen! Trossard Tüpraş Stadyumu'nda imzalayacak
Beşiktaş, KAP'a bildirip transferini resmileştirerek kadrosuna kattığı Leandro Trossard için devasa imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı yönetim, Belçikalı yıldızı yeni formasıyla binlerce taraftarın karşısına çıkaracak. Kulüp tarafından program açıklandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olarak görülen Leandro Trossard transferini resmen tamamladı.
Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'den kadroya dahil edilen Belçikalı futbolcu için yalnızca resmi imza sürecini tamamlamakla kalmayıp, taraftarın da katılım sağlayacağı özel bir organizasyon düzenleyecek.
KAP'A BİLDİRİLDİ VE TRANSFER RESMİLEŞTİ
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirerek süreci resmiyete kavuşturdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK
Kulüp yönetiminin planlamasına göre sağlık kontrolleri ve resmi transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Leandro Trossard, perşembe günü saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.
İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
İSTANBUL'DA İLK MESAJINI VERDİ
Transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a gelen Leandro Trossard, havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.
Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe katılacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, taraftarlarla buluşmaktan mutluluk yaşadığını ve sahaya çıkarak performansını sergilemek için sabırsızlandığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek yapılan takviyenin taraftarı memnun edeceğine inandığını dile getirdi.