Beşiktaş'ta şölen! Trossard Tüpraş Stadyumu'nda imzalayacak

Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'den kadroya dahil edilen Belçikalı futbolcu için yalnızca resmi imza sürecini tamamlamakla kalmayıp, taraftarın da katılım sağlayacağı özel bir organizasyon düzenleyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olarak görülen Leandro Trossard transferini resmen tamamladı.

Leandro Trossard



KAP'A BİLDİRİLDİ VE TRANSFER RESMİLEŞTİ

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirerek süreci resmiyete kavuşturdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."



TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Kulüp yönetiminin planlamasına göre sağlık kontrolleri ve resmi transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Leandro Trossard, perşembe günü saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.