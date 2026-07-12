Kalp atışı gol! FIFA'dan Norveç - İngiltere maçı için "kablo" açıklaması

Norveç, karşılaşmanın 36. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle İngiltere karşısında 1-0 öne geçti. İngiltere, ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak golün ardından Norveç cephesi, atağın başlangıcındaki uzun topun stadyumun üzerinde hareket eden hava kamerasının kablosuna temas ettiğini öne sürdü. Norveçli oyuncular, topun kabloya çarpmasının ardından yön değiştirdiğini ve savunma yerleşimlerinin bozulduğunu savunarak hakeme itiraz etti.

Stale Solbakken

SOLBAKKEN'DEN SERT TEPKİ

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada topun kabloya temas ettiğine inandığını söyledi. Solbakken, pozisyonun görüntülerde açık biçimde görüldüğünü ve temas nedeniyle topun yönünün değiştiğini savundu. Norveçli teknik adam, oyunun durdurularak hakem atışıyla yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. Hakem Clement Turpin ve yardımcıları ise temas tespit etmedi ve karşılaşmayı devam ettirdi.

FIFA SENSÖR VERİLERİNİ İNCELEDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından FIFA, maçta kullanılan bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verileri inceledi. FIFA tarafından yapılan bilgilendirmede, topun içinde bulunan sensörün kablo veya başka bir dış cisimle temasa işaret eden herhangi bir titreşim kaydetmediği belirtildi. Topun "kalp atışı" olarak nitelendirilen sensör verilerinde olağan dışı bir hareket veya yön değişikliği görülmediği açıklandı. Bu veriler doğrultusunda topun hava kamerası kablosuna temas etmediği ve Bellingham'ın golünün geçerli olduğu bildirildi.