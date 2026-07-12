Kalp atışı gol! FIFA'dan Norveç - İngiltere maçı için "kablo" açıklaması
İngiltere’nin 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya, Jude Bellingham’ın beraberlik golünden önce yaşandığı öne sürülen kablo teması damga vurdu. Norveçli futbolcular ve teknik heyet, pozisyonun başlangıcında topun stadyumdaki hava kamerasını taşıyan kabloya çarptığını savundu. FIFA ise bağlantılı top teknolojisinden alınan verilerde herhangi bir temas tespit edilmediğini açıkladı.
Norveç, karşılaşmanın 36. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle İngiltere karşısında 1-0 öne geçti. İngiltere, ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak golün ardından Norveç cephesi, atağın başlangıcındaki uzun topun stadyumun üzerinde hareket eden hava kamerasının kablosuna temas ettiğini öne sürdü. Norveçli oyuncular, topun kabloya çarpmasının ardından yön değiştirdiğini ve savunma yerleşimlerinin bozulduğunu savunarak hakeme itiraz etti.
SOLBAKKEN'DEN SERT TEPKİ
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada topun kabloya temas ettiğine inandığını söyledi. Solbakken, pozisyonun görüntülerde açık biçimde görüldüğünü ve temas nedeniyle topun yönünün değiştiğini savundu. Norveçli teknik adam, oyunun durdurularak hakem atışıyla yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. Hakem Clement Turpin ve yardımcıları ise temas tespit etmedi ve karşılaşmayı devam ettirdi.
FIFA SENSÖR VERİLERİNİ İNCELEDİ
Tartışmanın büyümesinin ardından FIFA, maçta kullanılan bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verileri inceledi. FIFA tarafından yapılan bilgilendirmede, topun içinde bulunan sensörün kablo veya başka bir dış cisimle temasa işaret eden herhangi bir titreşim kaydetmediği belirtildi. Topun "kalp atışı" olarak nitelendirilen sensör verilerinde olağan dışı bir hareket veya yön değişikliği görülmediği açıklandı. Bu veriler doğrultusunda topun hava kamerası kablosuna temas etmediği ve Bellingham'ın golünün geçerli olduğu bildirildi.
KURAL NE DİYOR?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun oyun kurallarına göre topun oyun devam ederken bir dış etkene temas etmesi halinde hakemin karşılaşmayı durdurması gerekiyor. Hava kamerası, kablo veya saha dışından gelen başka bir nesne "dış etken" kapsamında değerlendiriliyor. Temasın tespit edilmesi durumunda oyun, topun dış etkene temas ettiği noktadan yapılacak hakem atışıyla yeniden başlatılıyor. Bu nedenle topun kabloya değdiği kesinleşseydi, İngiltere'nin devam eden hücumu durdurulacak ve Bellingham'ın golü geçerli sayılmayacaktı.
NORVEÇLİLER KARARA İNANMADI
FIFA'nın sensör açıklamasına rağmen Norveç cephesi pozisyonla ilgili itirazını sürdürdü. Kaleci Orjan Nyland ve bazı Norveçli futbolcular, topun uçuşunda gözle görülür bir değişiklik yaşandığını savundu. Norveç basınında yayımlanan farklı kamera açılarında da topun kabloya çok yaklaştığı görüldü. Ancak görüntüler temasın kesin biçimde gerçekleştiğini kanıtlamaya yeterli olmadı. FIFA, teknolojik verilerde herhangi bir temas bulunmadığı gerekçesiyle hakem kararının doğru olduğunu bildirdi.
ALFIE HAALAND DA HAKEME GÖNDERME YAPTI
Karşılaşmanın ardından Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alfie Haaland, Jude Bellingham'ın performansına ilişkin bir gönderiye "Tebrikler Bellingham ve hakem" yanıtını verdi. Bu paylaşım, kablo pozisyonu ve maçtaki diğer tartışmalı kararlar üzerinden hakem yönetimine yönelik alaycı bir tepki olarak yorumlandı.İNGİLTERE UZATMALARDA KAZANDI
Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Jude Bellingham, uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıktı. İngiliz yıldız, 93. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan İngiltere, Norveç'i eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.