Final yolunda dört dev! Dünya Kupası yarı final programıı belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yarışında dört takım kaldı. Fransa ile İspanya 14 Temmuz’da Dallas Stadı’nda, İngiltere ile Arjantin ise 15 Temmuz’da Atlanta Stadı’nda karşılaşacak. İki yarı final de Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.
İlk yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşırken ikinci eşleşmede İngiltere ile son şampiyon Arjantin kozlarını paylaşacak.
DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son dört takım belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanya ise Belçika engelini 2-1'lik skorla geçti. Turnuvanın diğer tarafında İngiltere, Norveç'i uzatmalar sonunda 2-1 yendi. Arjantin de İsviçre karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle İngiltere'nin rakibi oldu. Böylece yarı final eşleşmeleri Fransa-İspanya ve İngiltere-Arjantin şeklinde oluştu.
FRANSA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa ile İspanya arasındaki ilk yarı final karşılaşması, 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Dallas Stadı'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak. Futbolseverler mücadeleyi tabii platformundan da takip edebilecek.
İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?
İkinci yarı finalde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İngiltere-Arjantin karşılaşması da TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayımlanacak.
YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ STATLARDA?
Fransa-İspanya yarı finali, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak. İngiltere-Arjantin karşılaşmasına ise Georgia eyaletindeki Atlanta Stadı ev sahipliği yapacak. FIFA'nın resmî maç programında ilk yarı final için Dallas, ikinci yarı final için Atlanta Stadı belirlendi.
FRANSA TURNUVADA 6 MAÇINI DA KAZANDI
Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale mağlubiyet yaşamadan ulaştı. I Grubu'nu 3 galibiyet ve 9 puanla lider tamamlayan Didier Deschamps'ın takımı, grup aşamasında 10 gol attı ve kalesinde 2 gol gördü. Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 ve çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup etti. Horozlar böylece turnuvada oynadığı 6 maçın tamamını kazanırken toplam 16 gol attı ve yalnızca 2 gol yedi. Fransa, eleme turlarındaki üç karşılaşmasını da kalesini gole kapatarak tamamladı.
İSPANYA'NIN KALESİ BELÇİKA MAÇINDA AÇILDI
İspanya, H Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri grup etabında 5 gol atarken kalesinde gol görmedi. İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Turnuvadaki ilk golünü Belçika karşısında yiyen İspanya, 6 maçta 11 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. İspanyollar yarı finale 5 galibiyet ve 1 beraberlikle geldi.
İNGİLTERE ZORLU MAÇLARLA İLERLEDİ
İngiltere, L Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Thomas Tuchel'in öğrencileri grup aşamasında 6 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Norveç ile oynanan çeyrek finalde ise normal süre 1-1 tamamlandı. Jude Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle 2-1 kazanan İngiltere adını yarı finale yazdırdı. İngiltere, turnuvadaki 6 maçta 13 gol attı ve 6 gol yedi. Ada temsilcisi yarı finale 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ulaştı.
ARJANTİN 6'DA 6 YAPTI
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, J Grubu'ndaki üç karşılaşmasını da kazanarak 9 puan topladı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri grup aşamasında 8 gol atarken yalnızca 1 gol yedi. Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, sahadan 3-1 galip ayrılarak İngiltere'nin rakibi oldu. Arjantin, turnuvadaki 6 karşılaşmasını da kazandı. Tangocular bu süreçte 17 gol atarken kalelerinde 6 gol gördü.
FRANSA VE ARJANTİN KAYIPSIZ
Yarı finale yükselen dört takım arasında Fransa ve Arjantin, oynadıkları 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. İspanya ve İngiltere ise grup aşamasında birer beraberlik aldı ancak turnuvada henüz mağlubiyet yaşamadı. Fransa 2, İspanya 1, İngiltere ve Arjantin ise 6'şar gol yedi. Yarı finalistler arasında en fazla gol atan takım 17 golle Arjantin olurken en az gol yiyen ekip 1 golle İspanya oldu.
2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL PROGRAMI
14 Temmuz 2026 Salı
Fransa-İspanya
Saat: 22.00
Stat: Dallas Stadı
Yayın: TRT 1 ve tabii
15 Temmuz 2026 Çarşamba
İngiltere-Arjantin
Saat: 22.00
Stat: Atlanta Stadı
Yayın: TRT 1 ve tabii
Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadı'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
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