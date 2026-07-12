Final yolunda dört dev! Dünya Kupası yarı final programıı belli oldu

Fransa-İspanya yarı finali, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak. İngiltere-Arjantin karşılaşmasına ise Georgia eyaletindeki Atlanta Stadı ev sahipliği yapacak. FIFA'nın resmî maç programında ilk yarı final için Dallas, ikinci yarı final için Atlanta Stadı belirlendi.

Kylian Mbappé

FRANSA TURNUVADA 6 MAÇINI DA KAZANDI

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale mağlubiyet yaşamadan ulaştı. I Grubu'nu 3 galibiyet ve 9 puanla lider tamamlayan Didier Deschamps'ın takımı, grup aşamasında 10 gol attı ve kalesinde 2 gol gördü. Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 ve çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup etti. Horozlar böylece turnuvada oynadığı 6 maçın tamamını kazanırken toplam 16 gol attı ve yalnızca 2 gol yedi. Fransa, eleme turlarındaki üç karşılaşmasını da kalesini gole kapatarak tamamladı.

İSPANYA'NIN KALESİ BELÇİKA MAÇINDA AÇILDI

İspanya, H Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri grup etabında 5 gol atarken kalesinde gol görmedi. İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Turnuvadaki ilk golünü Belçika karşısında yiyen İspanya, 6 maçta 11 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. İspanyollar yarı finale 5 galibiyet ve 1 beraberlikle geldi.

İNGİLTERE ZORLU MAÇLARLA İLERLEDİ

İngiltere, L Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Thomas Tuchel'in öğrencileri grup aşamasında 6 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Norveç ile oynanan çeyrek finalde ise normal süre 1-1 tamamlandı. Jude Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle 2-1 kazanan İngiltere adını yarı finale yazdırdı. İngiltere, turnuvadaki 6 maçta 13 gol attı ve 6 gol yedi. Ada temsilcisi yarı finale 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ulaştı.