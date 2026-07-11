CANLI: Arjantin - İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçı

Rodrigo De Paul

MESSI 8 GOLLE TAKIMINI TAŞIYOR

Arjantin'in turnuvadaki en etkili oyuncusu Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol atarak Fransa forması giyen Kylian Mbappé ile gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Messi, Cezayir karşısında yaptığı hat-trickle turnuvaya hızlı başlarken Avusturya maçında da iki gol kaydetti. Mısır karşısındaki geri dönüşte de gol atan deneyimli futbolcu, Arjantin'in hücum organizasyonunun merkezinde yer aldı.

ARJANTİN'İN ZAYIF NOKTASI SAVUNMA

Arjantin, topa sahip olduğu ve oyunu rakip yarı sahaya taşıdığı bölümlerde turnuvanın en etkili takımlarından biri oldu. Buna karşın Cape Verde ve Mısır maçlarında verilen geçiş fırsatları, Scaloni'nin takımının savunma güvenliğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Son şampiyon, iki eleme maçında da 3-2 kazanmasına rağmen rakiplerine önemli gol pozisyonları verdi. Arjantinli futbolcular da İsviçre karşılaşması öncesinde kendi hatalarını azaltmaları gerektiğini vurguladı.