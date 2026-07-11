CANLI: Arjantin - İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçı
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde son şampiyon Arjantin ile 72 yıl sonra bu aşamaya ulaşan İsviçre karşı karşıya geliyor. İki takım da adını yarı finale yazdırmak amacında. Arjantin - İsviçre maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Arjantin, İsviçre ile 2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşıyor. Lionel Messi ve arkadaşları sorun yaşamak istemezken Murat Yakın'ın öğrencileri ise sürpriz peşinde. Mücadelenin hakemi Joao Pedro Pinheiro.
ARJANTİN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre, Kansas City Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın galibi, Norveç-İngiltere eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN 5 MAÇINI DA KAZANDI
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 turnuvasında oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri grup aşamasında Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı 2-0 ve Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek J Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. Arjantin, grup etabında 8 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
ELEME TURLARINDA ZORLANDI
Arjantin, grup aşamasındaki rahat performansını eleme maçlarına aynı ölçüde yansıtamadı. Son 32 turunda turnuvanın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları karşısında uzatmalara giden Arjantin, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Son 16 turunda ise Mısır karşısında bitime 11 dakika kala 2-0 geriye düşen son şampiyon, Cristian Romero, Lionel Messi ve Enzo Fernández'in golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Arjantin böylece iki eleme maçında 6 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
MESSI 8 GOLLE TAKIMINI TAŞIYOR
Arjantin'in turnuvadaki en etkili oyuncusu Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol atarak Fransa forması giyen Kylian Mbappé ile gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Messi, Cezayir karşısında yaptığı hat-trickle turnuvaya hızlı başlarken Avusturya maçında da iki gol kaydetti. Mısır karşısındaki geri dönüşte de gol atan deneyimli futbolcu, Arjantin'in hücum organizasyonunun merkezinde yer aldı.
ARJANTİN'İN ZAYIF NOKTASI SAVUNMA
Arjantin, topa sahip olduğu ve oyunu rakip yarı sahaya taşıdığı bölümlerde turnuvanın en etkili takımlarından biri oldu. Buna karşın Cape Verde ve Mısır maçlarında verilen geçiş fırsatları, Scaloni'nin takımının savunma güvenliğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Son şampiyon, iki eleme maçında da 3-2 kazanmasına rağmen rakiplerine önemli gol pozisyonları verdi. Arjantinli futbolcular da İsviçre karşılaşması öncesinde kendi hatalarını azaltmaları gerektiğini vurguladı.
İSVİÇRE TURNUVADA YENİLMEDİ
İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 5 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Murat Yakin'in öğrencileri grup aşamasına Katar ile alınan 1-1'lik beraberlikle başladı. İkinci maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup eden İsviçre, son grup karşılaşmasında ev sahiplerinden Kanada'yı 2-1 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı. İsviçre, grup aşamasında 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
ELEME TURLARINDA GOL YEMEDİ
İsviçre'nin savunma performansı eleme turlarında daha da güçlendi. Avrupa temsilcisi, son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup etti. Son 16 turunda Kolombiya ile oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İsviçre, eleme turlarında oynadığı 210 dakikada gol yemedi.
KOBEL KALEDE GÜVEN VERİYOR
İsviçre'nin çeyrek finale yükselmesinde kaleci Gregor Kobel'in performansı önemli rol oynadı. Kobel, Kolombiya karşısındaki penaltı atışlarında Cucho Hernandez'in vuruşunu kurtararak takımına avantaj sağladı. Borussia Dortmund forması giyen file bekçisi, İsviçre'nin savunma disipliniyle birlikte Arjantin karşısındaki en önemli kozlardan biri olacak.
İSVİÇRE'DE MANZAMBI YOK
İsviçre, Arjantin karşılaşmasına önemli bir eksikle çıkıyor. Turnuvada 3 gol ve 2 asist üreten Johan Manzambi, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle çeyrek finalde forma giyemiyor. Manzambi'nin yokluğu, İsviçre'nin hızlı hücum ve skor üretme kapasitesini düşürebilecek en önemli gelişme olarak öne çıkıyor.
HÜCUM GÜCÜNE KARŞI SAVUNMA DİRENCİ
Arjantin, turnuvada oynadığı 5 maçta toplam 14 gol atarak maç başına 2,8 gol ortalaması yakaladı. İsviçre ise aynı süreçte 9 gol üretirken yalnızca 3 gol yedi. Avrupa temsilcisi, son iki maçını kalesini gole kapatarak tamamladı. Karşılaşma, Arjantin'in yüksek tempolu hücumunun İsviçre'nin kalabalık ve disiplinli savunması karşısında vereceği sınava sahne olacak.
İSVİÇRE MESSI'Yİ TAKIM HALİNDE DURDURACAK
İsviçreli futbolcular karşılaşma öncesinde Lionel Messi'ye özel önlem alacaklarını ancak yalnızca Arjantinli yıldıza odaklanmayacaklarını açıkladı. Denis Zakaria, Messi'yi dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüklerini ancak Arjantin'in genel takım kalitesine karşı birlikte savunma yapmaları gerektiğini söyledi. Zeki Amdouni ise Arjantin'in oyununda değerlendirebilecekleri boşluklar tespit ettiklerini belirtti.
2014'ÜN RÖVANŞI
Arjantin ile İsviçre, Dünya Kupası eleme turlarında son olarak 2014 yılında karşılaştı. Normal süresi golsüz biten son 16 turu maçında Arjantin, Ángel Di María'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İki takım, 12 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası'nda eleme maçı oynayacak.