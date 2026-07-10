Filenin Sultanları ABD'ye tie-break'te kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Melissa Vargas'ın 35 sayılık etkili performansı sonuca yetmezken, ay-yıldızlı ekip turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde ABD ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmada büyük çekişme yaşanırken, Filenin Sultanları rakibine tie-break seti sonunda 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 10. maçında üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
ABD ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Turnuvada üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede ABD, aldığı galibiyetle puan tablosundaki liderliğini sürdürdü. Organizasyondaki 11. maçına çıkan ABD, dokuzuncu galibiyetine ulaşırken zirvedeki konumunu güçlendirdi. Türkiye ise kritik mücadeleden puansız ayrılarak üçüncü hafta öncesindeki yenilgi sayısını üçe çıkardı.
VARGAS'TAN 35 SAYI GELDİ
Karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle Sinead Jack-Kısal'dan yoksun çıkan ay-yıldızlı ekipte Melissa Vargas, 35 sayılık performansıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı. Yıldız voleybolcunun etkili oyununa rağmen Türkiye, beş sete uzayan mücadelede istediği sonucu alamadı.
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü TSİ 13.20'de ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Japonya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü ise Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş yapıyor.