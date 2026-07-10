Filenin Sultanları ABD'ye tie-break'te kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde ABD ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmada büyük çekişme yaşanırken, Filenin Sultanları rakibine tie-break seti sonunda 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 10. maçında üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.