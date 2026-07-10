Okan Buruk Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor! Fatih Terim'i geçecek

Sarı-kırmızılı ekibi üst üste şampiyonluklara taşıyan deneyimli çalıştırıcı, beşinci sezonuna girerken hem bireysel hem de kulüp tarihi açısından önemli bir eşiğin önünde bulunuyor.

Galatasaray'da 24 Haziran 2022'de teknik direktörlük görevine başlayan Okan Buruk, geçen dört yılda elde ettiği başarılarla kulüp tarihinin en özel dönemlerinden birine imza attı.

Bu alandaki rekor, 22 Aralık 2017'de başlayan dördüncü Galatasaray döneminde 1480 gün takımın başında kalan Fatih Terim'e ait bulunuyor. Okan Buruk, görev süresini birkaç gün daha uzatması halinde bu rekorun yeni sahibi olacak.

Okan Buruk

HEDEF BİR REKOR DAHA

Başarılı teknik direktörün hedefleri yalnızca görev süresiyle sınırlı değil. Buruk, yeni sezonda Galatasaray'ı bir kez daha Süper Lig şampiyonluğuna taşıması halinde üst üste beşinci lig zaferine ulaşacak. Böylece art arda dört şampiyonluk yaşayan Fatih Terim ile paylaştığı zirveyi tek başına ele geçirecek.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, yeni sezonda hem kulübün başarı serisini sürdürmeyi hem de Okan Buruk'un adını sarı-kırmızılı tarihin rekorlar sayfasına yazdırmayı amaçlıyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray