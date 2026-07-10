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Okan Buruk Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor! Fatih Terim'i geçecek

Galatasaray'daki görevinde dördüncü yılını geride bırakan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde önemli bir rekora çok yaklaştı. Tecrübeli teknik adam, Fatih Terim'i geride bırakarak kesintisiz en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanını almaya hazırlanıyor.

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Okan Buruk Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor! Fatih Terim'i geçecek

Galatasaray'da 24 Haziran 2022'de teknik direktörlük görevine başlayan Okan Buruk, geçen dört yılda elde ettiği başarılarla kulüp tarihinin en özel dönemlerinden birine imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibi üst üste şampiyonluklara taşıyan deneyimli çalıştırıcı, beşinci sezonuna girerken hem bireysel hem de kulüp tarihi açısından önemli bir eşiğin önünde bulunuyor.

Okan BurukOkan Buruk
KESİNTİSİZ GÖREV REKORUNA ÇOK YAKIN

Görevde 1478 günü geride bırakan 53 yaşındaki teknik adam, Galatasaray tarihinde aynı dönemde en uzun süre kesintisiz görev yapan isim olma yolunda son viraja girdi.

Bu alandaki rekor, 22 Aralık 2017'de başlayan dördüncü Galatasaray döneminde 1480 gün takımın başında kalan Fatih Terim'e ait bulunuyor. Okan Buruk, görev süresini birkaç gün daha uzatması halinde bu rekorun yeni sahibi olacak.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Okan BurukOkan Buruk
HEDEF BİR REKOR DAHA

Başarılı teknik direktörün hedefleri yalnızca görev süresiyle sınırlı değil. Buruk, yeni sezonda Galatasaray'ı bir kez daha Süper Lig şampiyonluğuna taşıması halinde üst üste beşinci lig zaferine ulaşacak. Böylece art arda dört şampiyonluk yaşayan Fatih Terim ile paylaştığı zirveyi tek başına ele geçirecek.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, yeni sezonda hem kulübün başarı serisini sürdürmeyi hem de Okan Buruk'un adını sarı-kırmızılı tarihin rekorlar sayfasına yazdırmayı amaçlıyor.

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