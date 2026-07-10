Fenerbahçe Greenwood'u getirmeye gitti! Kısa sürede İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini tamamlamak için Fransa'da son görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Marsilya ile masaya oturduğu süreçte İngiliz futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenirken, transferin mali detayları da netleşmeye başladı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde son aşamaya geçti.
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile sportif direktör Oğuz Çetin, Fransız ekibi Marsilya ile son detayları görüşmek ve transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gitti.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin duyurulması bekleniyor.
TRANSFER İÇİN FRANSA'DA SON GÖRÜŞME
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe heyetinin Marsilya ile gerçekleştireceği kritik temasların ardından Türkiye'ye dönüşü için cuma günü saat 23.30'a uçuş planlaması yapıldı.
Ancak görüşmelerin uzaması halinde dönüş saatinde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp, transfer sürecini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflerken, Mason Greenwood'un da önümüzdeki 24 saat içinde İstanbul'a gelmesi öngörülüyor. Böylece sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından transferin kamuoyuna açıklanması planlanıyor.
BONSERVİS VE MAAŞ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservisi için Marsilya'ya 39,5 milyon euro ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca sarı-lacivertli takımın şampiyon olması halinde devreye girecek 5 milyon euroluk bonus maddesi de bulunuyor.
İngiliz futbolcunun ise yıllık 10 milyon euro kazanacağı belirtildi.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yaptı.
Greenwood bu süreçte 26 gol atarken 11 de asist üreterek takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.