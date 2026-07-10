Fenerbahçe Greenwood'u getirmeye gitti! Kısa sürede İstanbul'a gelecek

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde son aşamaya geçti. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile sportif direktör Oğuz Çetin, Fransız ekibi Marsilya ile son detayları görüşmek ve transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gitti. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin duyurulması bekleniyor.

Mason Greenwood

TRANSFER İÇİN FRANSA'DA SON GÖRÜŞME A Spor'un haberine göre Fenerbahçe heyetinin Marsilya ile gerçekleştireceği kritik temasların ardından Türkiye'ye dönüşü için cuma günü saat 23.30'a uçuş planlaması yapıldı. Ancak görüşmelerin uzaması halinde dönüş saatinde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, transfer sürecini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflerken, Mason Greenwood'un da önümüzdeki 24 saat içinde İstanbul'a gelmesi öngörülüyor. Böylece sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından transferin kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Takvim Kaynak Tercihleri