CANLI: İspanya - Belçika 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı
İspanya ile Belçika, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. İki takım da hedeflerine bir adım daha yaklaşmak ve kupa yolculuğuna devam etmek için kazanmak istiyor. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Turnuvada henüz gol yemeyen İspanya, Avusturya ve Portekiz'i eleyerek son 8'e kaldı. Belçika ise Senegal karşısındaki tarihi geri dönüşün ardından ABD'yi 4-1 mağlup etti.
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İspanya - Belçika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.
Belçika: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.
İSPANYA GRUBU LİDER TAMAMLADI
İspanya; Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda mücadele etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden İspanyollar, son grup maçında Uruguay'ı Alex Baena'nın golüyle 1-0 yendi. İspanya, grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip bu bölümde 5 gol atarken kalesinde gol görmedi.
AVUSTURYA'YI 3 GOLLE GEÇTİ
İspanya'nın son 32 turundaki rakibi Avusturya oldu. Turnuvaya kontrollü başlayan Avrupa şampiyonu, Avusturya karşısında hücumdaki en etkili performanslarından birini sergiledi. Mikel Oyarzabal'ın iki gol attığı karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, son 16 turuna yükseldi. Oyarzabal bu maçla birlikte turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
PORTEKİZ'İ SON DAKİKA GOLÜYLE ELEDİ
İspanya, son 16 turunda Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz ile karşılaştı. Savunmaların ön plana çıktığı mücadelede uzun süre gol sesi çıkmadı. İspanya'ya çeyrek final biletini getiren gol, 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Mikel Merino'dan geldi. Portekiz'i 1-0 mağlup eden İspanya, turnuvadaki beşinci maçını da gol yemeden tamamladı.
İSPANYA KALESİNİ GOLE KAPATTI
İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı ve kalesinde gol görmedi. Luis de la Fuente'nin takımı, Portekiz karşısındaki galibiyetle Dünya Kupası tarihinde üst üste 6 maçta gol yemeyen ilk ülke oldu. İspanya savunması turnuvadaki 5 maçta rakiplerine yalnızca 6 isabetli şut imkânı verdi.
OYARZABAL'DAN 4 GOL
İspanya'nın turnuvadaki en golcü futbolcusu Mikel Oyarzabal oldu. Tecrübeli hücum oyuncusu 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Lamine Yamal ise sakatlık sonrasında başladığı turnuvada bir kez fileleri havalandırdı. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams ve Lamine Yamal gibi oyuncular İspanya'nın topa sahip olma, pas ve ön alan baskısı üzerine kurulu oyununda önemli rol oynuyor.
İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI SONUÇLARI
İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları
İspanya 4-0 Suudi Arabistan
Uruguay 0-1 İspanya
İspanya 3-0 Avusturya
Portekiz 0-1 İspanya
İspanya turnuvadaki 5 maçta 9 gol attı ve hiç gol yemedi.
BELÇİKA GRUPTA ZORLANDI
Belçika; Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte G Grubu'nda yer aldı. Rudi Garcia'nın öğrencileri, turnuvadaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldı. Belçika, ikinci karşılaşmasında İran savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlk iki maçında yalnızca 2 puan toplayabilen Belçika, gruptaki son karşılaşmasına kazanma baskısıyla çıktı.
YENİ ZELANDA'YA 5 GOL
Belçika, grup aşamasının son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. İlk iki maçındaki etkisiz görüntüsünden uzaklaşan Kırmızı Şeytanlar, farklı galibiyetle puanını 5'e yükseltti. Belçika; 1 galibiyet ve 2 beraberlikle G Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.
SENEGAL KARŞISINDA İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ
Belçika, son 32 turunda Senegal ile karşılaştı. Maçın bitimine 5 dakika kala iki farklı geride bulunan Belçika, bulduğu gollerle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Kırmızı Şeytanlar, uzatma bölümünün son anlarında kazandığı penaltıyı gole çevirerek mücadeleyi 3-2 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
ABD'Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİ
Belçika, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Rudi Garcia'nın takımı, Charles De Ketelaere'nin ilk yarıda attığı iki golün ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Romelu Lukaku'nun da gol attığı karşılaşmayı 4-1 kazanan Belçika, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Belçika, grup aşamasındaki tutuk performansının ardından eleme turlarında oynadığı iki maçta 7 gol atarak hücum gücünü gösterdi.
LUKAKU'DAN 3 GOL
Romelu Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika adına 3 gol kaydetti. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard ve Charles De Ketelaere de Belçika'nın hücumdaki en önemli silahları arasında yer alıyor. Teknik direktör Rudi Garcia, ABD karşısında De Bruyne ve Lukaku'yu ilk 11'de başlatmadı. İki deneyimli futbolcunun kulübeden gelerek oyuna katkı sağlaması, Belçika'nın kadro derinliğini ortaya koydu.
AMADOU ONANA TURNUVAYI KAPATTI
Belçika'da İspanya maçı öncesindeki en önemli eksik Amadou Onana. ABD karşılaşmasının 21. dakikasında dizinden sakatlanan orta saha oyuncusunun ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Turnuvayı kapatan Onana'nın yerine orta sahada Hans Vanaken veya Nicolas Raskin'in görev alması bekleniyor.
BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI SONUÇLARI
Belçika 1-1 Mısır
Belçika 0-0 İran
Yeni Zelanda 1-5 Belçika
Belçika 3-2 Senegal
ABD 1-4 Belçika
Belçika turnuvadaki 5 karşılaşmada 13 gol attı ve 5 gol yedi.
İSPANYA'NIN SAVUNMASI, BELÇİKA'NIN HÜCUMUNA KARŞI
Çeyrek final mücadelesi, turnuvanın en iyi savunma performanslarından birine sahip İspanya ile son iki maçında 7 gol atan Belçika'yı karşı karşıya getiriyor. İspanya; topa sahip olma, kısa pas ve kaybedilen topun ardından yaptığı baskıyla oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı hedefliyor. Belçika ise Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere'nin hızıyla İspanya savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışacak. Kaleci Thibaut Courtois, İspanya'nın favori olduğunu kabul ederken Belçika'nın sürpriz yapabilecek kaliteye sahip bulunduğunu söyledi.