CANLI: İspanya - Belçika 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Turnuvada henüz gol yemeyen İspanya, Avusturya ve Portekiz'i eleyerek son 8'e kaldı. Belçika ise Senegal karşısındaki tarihi geri dönüşün ardından ABD'yi 4-1 mağlup etti.

Belçika: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

Romelu Lukaku Belçika'nın en önemli hücum silahı

İSPANYA GRUBU LİDER TAMAMLADI

İspanya; Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda mücadele etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden İspanyollar, son grup maçında Uruguay'ı Alex Baena'nın golüyle 1-0 yendi. İspanya, grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip bu bölümde 5 gol atarken kalesinde gol görmedi.

AVUSTURYA'YI 3 GOLLE GEÇTİ

İspanya'nın son 32 turundaki rakibi Avusturya oldu. Turnuvaya kontrollü başlayan Avrupa şampiyonu, Avusturya karşısında hücumdaki en etkili performanslarından birini sergiledi. Mikel Oyarzabal'ın iki gol attığı karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, son 16 turuna yükseldi. Oyarzabal bu maçla birlikte turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.