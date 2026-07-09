UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci eleme turu başladı. Turun ilk maçlarında 6 karşılaşma oynanırken futbolseverler toplam 13 gol izledi. KARABAĞ ÜÇ GOLLE KAZANDI Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında İzlanda ekibi Vestri'yi konuk etti. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan Karabağ, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Vestri'nin turu geçebilmesi için ikinci maçta en az üç farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. DİNAMO KİEV İLE CLUJ YENİŞEMEDİ Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya ekibi Universitatea Cluj arasındaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 0-0 tamamlanan mücadelenin ardından turu geçecek takım Romanya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında belli olacak. İki ekip de ikinci maça eşit şartlarda başlayacak.

Ferencvaros ikinci maçı evinde oynayacak SHERIFF-ALUMINIJ MAÇINDA GOL YOK Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol ile Slovenya ekibi Aluminij arasındaki mücadele de golsüz beraberlikle tamamlandı. Taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremezken ikinci tur bileti rövanş maçına kaldı. HAJDUK SPLIT AVANTAJI KAPTI Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, sahasında Slovakya ekibi Zilina'yı 2-0 mağlup etti. Rakibine gol fırsatı vermeyen Hajduk Split, iki farklı galibiyetle rövanş öncesinde turun favorisi haline geldi. Zilina, sahasında oynayacağı ikinci maçta geri dönüş arayacak. CSKA SOFIA'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET Gecenin en gollü karşılaşması CSKA Sofia ile Derry City arasında oynandı. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia, İrlanda ekibi Derry City'yi 3-2 mağlup etti. Derry City deplasmanda iki gol bularak rövanş öncesinde tur şansını korurken CSKA Sofia bir gollük avantajla İrlanda'ya gidecek. Takvim Kaynak Tercihleri