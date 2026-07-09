UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda 6 karşılaşma oynandı. Karabağ ile Hajduk Split rakiplerini gol yemeden geçerken CSKA Sofia ve Ferencvaros da rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun birinci eleme turu başladı. Turun ilk maçlarında 6 karşılaşma oynanırken futbolseverler toplam 13 gol izledi.
KARABAĞ ÜÇ GOLLE KAZANDI
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında İzlanda ekibi Vestri'yi konuk etti. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan Karabağ, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Vestri'nin turu geçebilmesi için ikinci maçta en az üç farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor.
DİNAMO KİEV İLE CLUJ YENİŞEMEDİ
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya ekibi Universitatea Cluj arasındaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 0-0 tamamlanan mücadelenin ardından turu geçecek takım Romanya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında belli olacak. İki ekip de ikinci maça eşit şartlarda başlayacak.
SHERIFF-ALUMINIJ MAÇINDA GOL YOK
Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol ile Slovenya ekibi Aluminij arasındaki mücadele de golsüz beraberlikle tamamlandı. Taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremezken ikinci tur bileti rövanş maçına kaldı.
HAJDUK SPLIT AVANTAJI KAPTI
Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, sahasında Slovakya ekibi Zilina'yı 2-0 mağlup etti. Rakibine gol fırsatı vermeyen Hajduk Split, iki farklı galibiyetle rövanş öncesinde turun favorisi haline geldi. Zilina, sahasında oynayacağı ikinci maçta geri dönüş arayacak.
CSKA SOFIA'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Gecenin en gollü karşılaşması CSKA Sofia ile Derry City arasında oynandı. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia, İrlanda ekibi Derry City'yi 3-2 mağlup etti. Derry City deplasmanda iki gol bularak rövanş öncesinde tur şansını korurken CSKA Sofia bir gollük avantajla İrlanda'ya gidecek.
FERENCVAROS DEPLASMANDA KAZANDI
Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Sırbistan deplasmanında Vojvodina ile karşılaştı. Ferencvaros mücadeleyi 2-1 kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi. Vojvodina'nın turu uzatmalara taşıyabilmesi için Macaristan'daki karşılaşmayı en az bir farklı kazanması gerekiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Karabağ 3-0 Vestri
Dinamo Kiev 0-0 Universitatea Cluj
Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij
Hajduk Split 2-0 Zilina
CSKA Sofia 3-2 Derry City
Vojvodina 1-2 Ferencvaros
RÖVANŞLAR 16 TEMMUZ'DA
UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda rövanş karşılaşmaları 16 Temmuz'da oynanacak. İki maçın toplam skorunda üstünlük sağlayan takımlar, Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turuna yükselecek. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Konferans Ligi elemelerinde devam edecek.