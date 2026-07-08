Lille'de bir Türk daha! Başar Önal imzayı attı

Başar Önal Lille forması giyecek

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Lille'den yapılan resmî açıklamada Başar Önal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

6 Temmuz 2004 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam edecek. Lille, transferin bonservis bedeli ve ödeme planına ilişkin herhangi bir mali detay paylaşmadı.

"LILLE'E KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Başar Önal, imzanın ardından yaptığı açıklamada Lille'e transfer olmanın kendisi ve ailesi için önemli bir adım olduğunu söyleyerek; "LOSC'ye katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim ve ailem için büyük bir adım. Kulübün zihniyeti beni etkiledi ve burada başarılı olacağıma inanıyorum. Harika taraftarları, muhteşem atmosferi ve mükemmel tesisleriyle büyük bir kulüp." dedi.

"BURAK VE YUSUF'UN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM"

Genç futbolcu, Lille'de daha önce forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı da unutmadı. Açıklamasında; "Burada başarılı olmuş Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi büyük Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi LOSC!" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'in 2020-2021 sezonunda kazandığı Ligue 1 şampiyonluğunda önemli rol üstlenmişti. Burak Yılmaz o sezon tüm kulvarlarda 18, Yusuf Yazıcı ise 14 gol kaydetmişti.

GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI

Başar Önal, 2025-2026 sezonunda NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev yaptı.

Genç kanat oyuncusu bu maçlarda 9 gol attı ve 9 asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sağladı. Başar'ın performansı, NEC Nijmegen'in Hollanda Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmasında önemli rol oynadı.

Eredivisie özelinde 29 karşılaşmada forma giyen Başar Önal, 7 gol ve 7 asist üretti. Genç oyuncu ligde 2 bin 71 dakika sahada kaldı.

NEC NIJMEGEN'DE 70 MAÇ

Başar Önal, Temmuz 2024'te De Graafschap'tan NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Hollanda ekibinde iki sezonda toplam 70 resmî karşılaşmada görev yapan Türk futbolcu, 10 kez fileleri havalandırdı. Lille'e transferini getiren asıl çıkışı ise 2025-2026 sezonunda gerçekleştirdi.