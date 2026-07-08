Lille'de bir Türk daha! Başar Önal imzayı attı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen forması giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Başar Önal’ı kadrosuna kattı. 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan genç yıldız, “Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın izinden gitmek istiyorum” dedi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen forması giyen Türk futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransız temsilcisiyle 2030 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzaladı.
BAŞAR ÖNAL RESMEN LILLE'DE
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Lille, Türk futbolunun Avrupa'daki dikkat çeken genç isimlerinden Başar Önal'ın transferini tamamladı.
Fransız kulübü, NEC Nijmegen ile yürütülen görüşmelerin ardından 22 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. Başar Önal, yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Lille'den yapılan resmî açıklamada Başar Önal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
6 Temmuz 2004 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam edecek. Lille, transferin bonservis bedeli ve ödeme planına ilişkin herhangi bir mali detay paylaşmadı.
"LILLE'E KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Başar Önal, imzanın ardından yaptığı açıklamada Lille'e transfer olmanın kendisi ve ailesi için önemli bir adım olduğunu söyleyerek; "LOSC'ye katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim ve ailem için büyük bir adım. Kulübün zihniyeti beni etkiledi ve burada başarılı olacağıma inanıyorum. Harika taraftarları, muhteşem atmosferi ve mükemmel tesisleriyle büyük bir kulüp." dedi.
"BURAK VE YUSUF'UN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM"
Genç futbolcu, Lille'de daha önce forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı da unutmadı. Açıklamasında; "Burada başarılı olmuş Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi büyük Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi LOSC!" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'in 2020-2021 sezonunda kazandığı Ligue 1 şampiyonluğunda önemli rol üstlenmişti. Burak Yılmaz o sezon tüm kulvarlarda 18, Yusuf Yazıcı ise 14 gol kaydetmişti.
GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI
Başar Önal, 2025-2026 sezonunda NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev yaptı.
Genç kanat oyuncusu bu maçlarda 9 gol attı ve 9 asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sağladı. Başar'ın performansı, NEC Nijmegen'in Hollanda Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmasında önemli rol oynadı.
Eredivisie özelinde 29 karşılaşmada forma giyen Başar Önal, 7 gol ve 7 asist üretti. Genç oyuncu ligde 2 bin 71 dakika sahada kaldı.
NEC NIJMEGEN'DE 70 MAÇ
Başar Önal, Temmuz 2024'te De Graafschap'tan NEC Nijmegen'e transfer oldu.
Hollanda ekibinde iki sezonda toplam 70 resmî karşılaşmada görev yapan Türk futbolcu, 10 kez fileleri havalandırdı. Lille'e transferini getiren asıl çıkışı ise 2025-2026 sezonunda gerçekleştirdi.
BAŞAR ÖNAL KİMDİR?
Başar Önal, 6 Temmuz 2004'te Hollanda'nın Doetinchem kentinde dünyaya geldi. Futbola 5 yaşında DZC '68 takımında başladı ve daha sonra De Graafschap altyapısına katıldı.
Profesyonel kariyerine De Graafschap'ta başlayan Başar, Mart 2022'de 17 yaşındayken ilk takım formasını giydi. Temmuz 2024'te NEC Nijmegen'e transfer olarak Eredivisie'ye adım attı.
Sağ ayağını kullanan Başar Önal'ın ana mevkisi sol kanat. Hücumun sağında ve kanat bek pozisyonunda da görev yapabilen genç futbolcu; sürati, bire bir becerisi, top taşıması ve skor üretkenliğiyle öne çıkıyor.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
Hollanda'da doğan Başar Önal, millî takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Türkiye'nin 18, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında görev yapan Başar, farklı yaş kategorilerinde toplam 17 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Genç oyuncu, Lille'de göstereceği performansla A Millî Takım kadrosuna yükselmeyi hedefliyor.
LILLE'DE YENİ TÜRK DÖNEMİ
Lille, daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk futbolcuları kadrosunda bulundurdu. Fransız temsilcisi, Başar Önal transferiyle Türkiye pazarına yönelik yatırımını sürdürdü. Genç futbolcu, Lille'de düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmek ve Avrupa futbolunda kalıcı bir yer edinmek istiyor.