CANLI: İsviçre - Kolombiya 2026 Dünya Kupası maçı

Granit Xhaka orta sahadaki oyun kontrolünü üstlenirken Breel Embolo, Dan Ndoye ve Ruben Vargas hücum hattına hareketlilik kazandırdı. Gregor Kobel ise kalede İsviçre savunmasının en önemli güvencelerinden biri oldu.

İsviçre'nin turnuvadaki çıkışında Johan Manzambi önemli rol oynadı. Genç futbolcu ilk 4 maç sonunda 3 gol ve 2 asistlik katkıya ulaştı. Bosna Hersek karşısında iki gol atan Manzambi, Kanada maçında da skor üretti.

İsviçre, ev sahibi Kanada, Bosna Hersek ve Katar ile birlikte B Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Katar karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçında Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Kolombiya, grup aşamasında 4 gol attı ve yalnızca Özbekistan karşısında gol yedi. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarında kalesini kapatan Lorenzo'nun ekibi, savunma performansıyla turnuvanın en sağlam takımları arasına girdi.

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile birlikte K Grubu'nda yer aldı. Nestor Lorenzo'nun ekibi, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bu sonuç, İsviçre'nin Dünya Kupası eleme turlarında 1938'den bu yana aldığı ilk galibiyet oldu. Kırmızı-beyazlılar böylece 88 yıllık bekleyişi sona erdirdi ve art arda dördüncü Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

İsviçre, son 32 turunda Cezayir ile karşılaştı. Breel Embolo ve Dan Ndoye'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Avrupa temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Johan Manzambi

GANA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Kolombiya'nın son 32 turundaki rakibi Gana oldu. Jhon Arias'ın 14. dakikada attığı gol, Güney Amerika temsilcisine 1-0'lık galibiyeti ve son 16 biletini getirdi.

Kolombiya mücadelede topun kontrolünü elinde tuttu, rakibine sınırlı fırsat verdi ve turnuvadaki üçüncü maçını gol yemeden tamamladı. Nestor Lorenzo'nun öğrencileri ilk 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Kolombiya, turnuvada çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplam 5 gol atan Güney Amerika ekibi yalnızca 1 gol yedi ve 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

LUIS DIAZ VE JAMES RODRIGUEZ ÖN PLANDA

Kolombiya hücumunun en önemli isimlerinden Luis Diaz, sürati, bire bir becerisi ve şut tehdidiyle rakip savunmalar için büyük tehlike oluşturuyor. James Rodriguez ise pas kalitesi ve duran toplarıyla takımın oyun kurulumunda merkez rol üstleniyor.

Jhon Arias, Daniel Muñoz ve Jefferson Lerma da Kolombiya'nın yüksek tempolu oyununa güç katıyor. Özellikle Muñoz hem savunmada hem hücumda verdiği katkıyla turnuvanın öne çıkan sağ beklerinden biri haline geldi. Kolombiya'nın ilk 4 maçtaki 5 golünün 2'sinde Muñoz'un imzası bulunuyor.