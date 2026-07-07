CANLI: İsviçre - Kolombiya 2026 Dünya Kupası maçı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. Gruplarını 7 puanla lider tamamlayan iki takım da çıktığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı. İsviçre hücum gücüyle, Kolombiya ise yalnızca 1 gol yiyen savunmasıyla öne çıktı. Zorlu randevudan galip gelecek taraf, çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İsviçre ve Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için mücadele ediyor. İsviçre; Katar, Bosna Hersek, Kanada ve Cezayir karşısında dikkat çekerken Kolombiya; Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz ve Gana önünde yenilmedi. Kritik randevuyu Ivan Barton yönetiyor.
İSVİÇRE - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre - Kolombiya maçı 7 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlıyor. Son 16 turu karşılaşmasına Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place ev sahipliği yapıyor. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İSVİÇRE B GRUBU'NU LİDER TAMAMLADI
İsviçre, ev sahibi Kanada, Bosna Hersek ve Katar ile birlikte B Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Katar karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçında Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.
İsviçre, grup aşamasının son karşılaşmasında Kanada'yı 2-1 yenerek puanını 7'ye çıkardı ve B Grubu'nu lider tamamladı. Murat Yakın'ın ekibi grup aşamasında 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
MANZAMBI İSVİÇRE'NİN YENİ GÜCÜ OLDU
İsviçre'nin turnuvadaki çıkışında Johan Manzambi önemli rol oynadı. Genç futbolcu ilk 4 maç sonunda 3 gol ve 2 asistlik katkıya ulaştı. Bosna Hersek karşısında iki gol atan Manzambi, Kanada maçında da skor üretti.
Granit Xhaka orta sahadaki oyun kontrolünü üstlenirken Breel Embolo, Dan Ndoye ve Ruben Vargas hücum hattına hareketlilik kazandırdı. Gregor Kobel ise kalede İsviçre savunmasının en önemli güvencelerinden biri oldu.
88 YIL SONRA GELEN ELEME GALİBİYETİ
İsviçre, son 32 turunda Cezayir ile karşılaştı. Breel Embolo ve Dan Ndoye'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Avrupa temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı.
Bu sonuç, İsviçre'nin Dünya Kupası eleme turlarında 1938'den bu yana aldığı ilk galibiyet oldu. Kırmızı-beyazlılar böylece 88 yıllık bekleyişi sona erdirdi ve art arda dördüncü Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
İsviçre turnuvada çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplam 9 gol atan Murat Yakın'ın öğrencileri, kalesinde 3 gole izin verdi.
KOLOMBİYA K GRUBU'NDA ZİRVEYİ ALDI
Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile birlikte K Grubu'nda yer aldı. Nestor Lorenzo'nun ekibi, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Güney Amerika temsilcisi, ikinci karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Daniel Muñoz'un golüyle 1-0 yendi. Kolombiya, Portekiz ile golsüz berabere kaldığı son grup maçının ardından 7 puanla liderliği aldı.
Kolombiya, grup aşamasında 4 gol attı ve yalnızca Özbekistan karşısında gol yedi. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarında kalesini kapatan Lorenzo'nun ekibi, savunma performansıyla turnuvanın en sağlam takımları arasına girdi.
GANA'YI TEK GOLLE GEÇTİ
Kolombiya'nın son 32 turundaki rakibi Gana oldu. Jhon Arias'ın 14. dakikada attığı gol, Güney Amerika temsilcisine 1-0'lık galibiyeti ve son 16 biletini getirdi.
Kolombiya mücadelede topun kontrolünü elinde tuttu, rakibine sınırlı fırsat verdi ve turnuvadaki üçüncü maçını gol yemeden tamamladı. Nestor Lorenzo'nun öğrencileri ilk 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Kolombiya, turnuvada çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplam 5 gol atan Güney Amerika ekibi yalnızca 1 gol yedi ve 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
LUIS DIAZ VE JAMES RODRIGUEZ ÖN PLANDA
Kolombiya hücumunun en önemli isimlerinden Luis Diaz, sürati, bire bir becerisi ve şut tehdidiyle rakip savunmalar için büyük tehlike oluşturuyor. James Rodriguez ise pas kalitesi ve duran toplarıyla takımın oyun kurulumunda merkez rol üstleniyor.
Jhon Arias, Daniel Muñoz ve Jefferson Lerma da Kolombiya'nın yüksek tempolu oyununa güç katıyor. Özellikle Muñoz hem savunmada hem hücumda verdiği katkıyla turnuvanın öne çıkan sağ beklerinden biri haline geldi. Kolombiya'nın ilk 4 maçtaki 5 golünün 2'sinde Muñoz'un imzası bulunuyor.
İKİ FARKLI OYUN ANLAYIŞI
İsviçre, oyun disiplinini ve fizik gücünü ön plana çıkarıyor. Xhaka'nın yönettiği orta saha, top kayıplarını azaltırken Manzambi ve Ndoye'nin hareketliliği hücumdaki üretkenliği artırıyor.
Kolombiya ise maç içinde farklı oyun planlarına geçebilme becerisiyle dikkat çekiyor. Nestor Lorenzo'nun takımı gerektiğinde önde baskı kuruyor, gerektiğinde savunma hattını geriye çekerek hızlı hücumlara yöneliyor. Kolombiya'nın turnuvada yalnızca 1 gol yemesi, bu esnekliğin savunmaya yansıyan en önemli sonucu oldu.