Davinson Sanchez ateşe attı! İsviçre Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 yenip çeyrek finale yükseldi

Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada penaltı vuruşlarının ardından İsviçre, Kolombiya'yı yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

İsviçre ile Kolombiya arasında oynanan maçta çeyrek finale çıkan takımı penaltılar belirledi.

Kolombiya, sol kanattan kazandığı duran topta gole yaklaştı. Kale sahasına gönderilen ortada Niklas Elvedi kritik bir kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Davinson Sanchez kafayla kaleyi yokladı ancak top kaleci Gregor Kobel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da orta alanda sert ve dengeli bir mücadele sergilerken henüz rakip kaleye şut çekemedi.

El Salvadorlu hakem Iván Barton ilk düdüğünü çaldı ve İsviçre - Kolombiya karşılaşması Vancouver'da başladı.

Davinson Sanchez

21' Kobel'den nefis kurtarış

Kolombiya, Gustavo Puerta ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla uzak köşeyi hedefleyen Puerta'nın plase vuruşunda tribünler gol için ayağa kalktı. Kaleci Gregor Kobel, parmaklarının ucuyla topu kornere çelerek gole izin vermedi.

29' İsviçre gole yaklaştı

İsviçre, Fabian Rieder ile etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rieder, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kolombiya kalecisi Camilo Vargas başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.

38' Kolombiya tehlikeli geldi

James Rodriguez, ön alanda yaptığı presle topu kazanarak Kolombiya atağını başlattı. Pozisyonun devamında ceza yayı üzerinde şut fırsatı bulan Luis Suarez'in vuruşunda İsviçre savunması kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

45' İlk yarıya 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | İsviçre 0-0 Kolombiya

Hakemin düdüğüyle ilk yarı sona erdi. İki takımın da gol fırsatları yakaladığı mücadelede devre arasına golsüz eşitlikle girildi.