Beşiktaş transferini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti
Beşiktaş, Leandro Trossard’ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Belçikalı futbolcu için kulübüne 6 taksitle 18 milyon euro ödeneceği ve kendisine de yıllık 6.5 milyon euro verileceği duyuruldu.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığının yanı sıra ödenecek ücretleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.
ARSENAL DE DUYURDU
Arsenal'den Trossard transferi ile ilgili yapılan açıklama şöyle: Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz.
Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi. Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır.
Bu arada Leandro Trossard, Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı giyecek.
ADALI HOLLANDA'YA GİTTİ
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini sonuçlandırmak için kritik güne girdi. Başkan Serdal Adalı, 14 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Belçikalı futbolcuyla görüşmek üzere Hollanda'nın Maastricht şehrine gitti.
İSTANBUL'A GELDİ
Leandro Trossard, Maastricht'ten kalkan uçakla birlikte İstanbul'a hareket etti. Saat 19.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
İLK SÖZLERİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard havalimanında açıklamada bulunarak, "Güzel bir sezon geçirdim, daha güzellerini Beşiktaş'ta yaşamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili harika şeyler duydum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH BEKLENTİLERİMİZE KARŞILIK VERİR"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." açıklamasında bulundu.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.
LEANDRO TROSSARD KİMDİR?
Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya geldi. 1,72 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Deneyimli hücumcu, ikinci forvet ve santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor.
Kariyerine Genk altyapısında başlayan Trossard; Lommel, Westerlo ve OH Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Belçika'daki performansının ardından 2019 yılında Brighton'a transfer olan Trossard, Ocak 2023'te Arsenal kadrosuna katıldı.
Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapan Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla 57 karşılaşmada 14 gol kaydetti.