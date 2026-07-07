Beşiktaş transferini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Leandro Trossard

İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard havalimanında açıklamada bulunarak, "Güzel bir sezon geçirdim, daha güzellerini Beşiktaş'ta yaşamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili harika şeyler duydum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BEKLENTİLERİMİZE KARŞILIK VERİR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." açıklamasında bulundu.