Kanarya mutlu bitirdi! Fenerbahçe LASK Linz'i 2-1 yendi

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü ve son maçında LASK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak kampı üç galibiyetle tamamladı. İRFAN CAN KAHVECİ PERDEYİ AÇTI Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, henüz 6. dakikada öne geçti. İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin geliştirdiği hücumda topu ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

Sidiki Cherif KEREM AKTÜRKOĞLU FARKI İKİYE ÇIKARDI Fenerbahçe ikinci yarıya da hücum üstünlüğünü koruyarak başladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golü 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Millî futbolcu, LASK savunması karşısında yakaladığı fırsatı değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 8,7 puanla tamamlayarak maçın en yüksek puan alan oyuncusu oldu. LASK DANEK İLE FARKI AZALTTI Ev sahibi LASK, Fenerbahçe'nin ikinci golünden dokuz dakika sonra karşılık verdi. Kryštof Daněk, 65. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.