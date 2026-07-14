Kanarya mutlu bitirdi! Fenerbahçe LASK Linz'i 2-1 yendi
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında LASK’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu atarken yeni transfer Nathan Aké ilk kez forma giydi.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü ve son maçında LASK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak kampı üç galibiyetle tamamladı.
İRFAN CAN KAHVECİ PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, henüz 6. dakikada öne geçti.
İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin geliştirdiği hücumda topu ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.
KEREM AKTÜRKOĞLU FARKI İKİYE ÇIKARDI
Fenerbahçe ikinci yarıya da hücum üstünlüğünü koruyarak başladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golü 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Millî futbolcu, LASK savunması karşısında yakaladığı fırsatı değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 8,7 puanla tamamlayarak maçın en yüksek puan alan oyuncusu oldu.
LASK DANEK İLE FARKI AZALTTI
Ev sahibi LASK, Fenerbahçe'nin ikinci golünden dokuz dakika sonra karşılık verdi.
Kryštof Daněk, 65. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
NATHAN AKÉ İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Nathan Aké, sarı-lacivertli formayla ilk maçına LASK karşısında çıktı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Hollandalı savunmacı, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Aké, Fenerbahçe savunmasında sol stoper olarak görev yaptı.
Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké'nin transferini 3 Temmuz'da açıklamıştı. Dünya Kupası sonrasında izin kullanan deneyimli savunmacı, daha sonra Avusturya kampına katıldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Teknik Direktör İsmail Kartal, LASK karşısında kalede Mert Günok'a görev verdi.
Savunma hattında Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yer aldı. Orta sahada Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz ve Fred görev yaparken hücum hattı İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'dan oluştu.
Fenerbahçe mücadeleye 4-1-4-1 dizilişiyle başladı. İkinci yarıda Nathan Aké'nin yanı sıra Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın da süre aldı.
AVUSTURYA KAMPINDA ÜÇTE ÜÇ
Fenerbahçe, Avusturya kampında oynadığı üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. İkinci maçında Pogon Szczecin'i 4-0 geçen Kanarya, kampın son sınavında da LASK'ı 2-1 yendi.
Fenerbahçe üç maçta toplam 11 gol atarken kalesinde yalnızca bir gol gördü. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampını üç galibiyet ve artı 10 averajla noktaladı.
GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki Gornik Zabrze karşılaşmasına odaklanacak.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisiyle ilk maçını 21 Temmuz'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.