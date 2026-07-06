12 Dev Adam'dan Dünya Kupası öncesi 6'da 6! Türkiye İsviçre'yi 95-72 yendi
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ilk beş maçını kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre engelini de aşarak 6'da 6 yaptı ve 1. turu namağlup bitirdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri parkeden 95-72 galip ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 6. maçında İsviçre'yi ağırladı. İlk 5 maçını kazanan 12 Dev Adam, İsviçre'yi farklı mağlup etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 95-72 galip ayrıldı ve grubu namağlup tamamladı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 22-19
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 47-41
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 76-52
12 DEV ADAM İSVİÇRE KARŞISINDA
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda 5'te 5 yapan ve lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleye Türkiye; Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk 5'iyle başladı. Grupta oynadığı tüm maçları kaybeden İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak ilk 5'iyle sahaya çıktı.
KADRODA 4 İSİM YER ALMADI
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ercan Osmani'nin yanı sıra Emre Melih Tunca, Yiğit Onan, Tarık Biberovic ve Yiğit Arslan kadroda yer almadı.
Türkiye, İsviçre karşılaşması öncesinde C Grubu'nda 5 galibiyetle zirvede bulunuyordu. A Milli Takım, daha önce gruptaki 4. maçının ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinin ardından ise liderliği garantilemişti. İsviçre ise 5 mağlubiyetle grubun son sırasında yer aldı.
ERGİN ATAMAN "DALYA" DEDİ
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İsviçre maçıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başında 100. kez sahaya çıktı.
İkinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da önemli bir kilometre taşını geride bırakan Ataman, Sinan Erdem'deki mücadelede "dalya" dedi. Tecrübeli başantrenör, karşılaşma öncesi milli takımın namağlup gidişatını sürdürme hedefiyle parkede yer aldı.
MALACHI FLYNN İLK KEZ MİLLİ OLDU
A Milli Basketbol Takımı'nda Malachi Flynn de İsviçre karşılaşmasıyla bir ilki yaşadı. Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı ekipte ilk kez forma giydi.
Bahçeşehir Koleji'nde oynayan ABD asıllı Türk basketbolcu, daha önce Sırbistan maçları için aday kadroya davet edilmişti. Flynn, İsviçre karşısında ilk 5'te başlayarak milli takım kariyerine Sinan Erdem'de adım attı.
SİNAN ERDEM'DE KAPALI GİŞE DESTEK
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre'yi ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı. Ay-yıldızlılar, 25 Şubat 2024'ten bu yana ilk kez Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahaya çıktı.
Taraftarlar, satışa çıkan tüm biletleri tüketerek milli takıma yoğun destek verdi. Sinan Erdem'de tribünler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde 12 Dev Adam'ın yanında yer aldı.