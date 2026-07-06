A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 6. maçında İsviçre'yi ağırladı. İlk 5 maçını kazanan 12 Dev Adam, İsviçre'yi farklı mağlup etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 95-72 galip ayrıldı ve grubu namağlup tamamladı.

Ergin Ataman 100. maçına çıktı

12 DEV ADAM İSVİÇRE KARŞISINDA

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda 5'te 5 yapan ve lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleye Türkiye; Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk 5'iyle başladı. Grupta oynadığı tüm maçları kaybeden İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak ilk 5'iyle sahaya çıktı.