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Ev sahibine 4 gollü baskın! Belçika ABD'yi yenip Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Ev sahibi ABD ile karşılaşan Belçika, iki yarıda da attığı gollerle rakibini 4-1 yendi. Kırmızı Şeytanlar, yarı finale yükselebilmek adına İspanya ile karşılaşacak. İşte atılan goller...

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Ev sahibine 4 gollü baskın! Belçika ABD'yi yenip Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi 4-1 yendi. Mücadelede gol perdesini 9. dakikada Charles De Ketelaere açtı. 31. dakikada ise Malik Tillman frikikten skoru dengeledi. De Ketelaere 2 dakika sonra yeniden sahneye çıkarak ağları havalandırdı. İlk devre 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise Hans Vanaken, ABD kalecisi Matthew Freese'nin hatası sonrasında farkın ikiye çıkmasını sağladı. Son sözü ise 90+3'te Romelu Lukaku söyledi. Mücadele 4-1 bitti.

Rudi Garcia'nın öğrencileri, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Charles De Ketelaere'nin Belçika'yı 1-0 öne geçiren gol vuruşuCharles De Ketelaere'nin Belçika'yı 1-0 öne geçiren gol vuruşu

MAÇTAN DAKİKALAR

1' MAÇ BAŞLADI

ABD ile Belçika arasında İspanya'nın rakibini belirleyen maçın ilk düdüğü çaldı.

8' BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

Belçika Kaptanı Youri Tielemans, ceza sahasında kendisine gelen pası değerlendiremedi. Topu ıska geçen yıldız futbolcu, takımını öne geçirme fırsatını tepti.

9' GOOOL! BELÇİKA ÖNDE

Charles De Ketelaere gol perdesini açtı. Leandro Trossard'ın ortaladığı top, ABD savunmasından sekti. Araya giren Raskin pasını takım arkadaşına çıkardı ve De Ketelaere skoru 1-0 yapan vuruşa imza attı.

21' BELÇİKA İÇİN BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİK

Belçika'nın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olan Amadou Onana sakatlandı ve yerini Hans Vanaken'e bıraktı.

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Amadou Onana, ilk 11'de görev yaptıAmadou Onana, ilk 11'de görev yaptı

31' GOOOL! ABD EŞİTLİĞİ YAKALADI

Bosna Hersek karşısında attığı frikik ile farkı ikiye çıkaran Malik Tillman, Belçika'ya karşı da boş geçmedi. ABD'nin orta sahadaki yıldızı yine serbest vuruştan ağları buldu.

33' GOOOOL! BELÇİKA YENİDEN ÖNDE

Malik Tillman'ın attığı frikikle skorun eşitlenmesinden 2 dakika sonra Belçika bir kez daha golü buldu. Charles De Ketelaere, Leandro Trossard'ın ortası sonrasında ikinci kez fileleri sarstı.

45' İLK YARI SONUCU | ABD - BELÇİKA: 1-2

Kritik maçta ilk 45 dakika Belçika'nın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

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46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

ABD - Belçika maçında ikinci devrenin ilk düdüğü çaldı.

57' GOOOL! BELÇİKA FARKI İKİYE ÇIKARDI!

ABD'nin kalecisi Matthew Freese, ceza sahasına çıkarak topu göğsünde yumuşattı. Ancak sonrasında ayağı çime takıldı ve istediği pası veremedi. Belçikalı futbolcular araya girdi. Hans Vanaken, uzaktan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkarmayı başardı.

69' MALIK TILLMAN SARI KART GÖRDÜ

ABD'nin golünü atan Malik Tillman, Youri Tielemans'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

78' ABD GOLE YAKLAŞTI

Sebastian Berhalter, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Ancak top az farkla dışarı gitti.

90+3 GOOOL! FARK 3'E ÇIKTI

Belçika, Romelu Lukaku'nun ön alanda yaptığı pres ve kaptığı top sonrası attığı golle tabelayı 4-1'e getirdi.

MAÇ SONUCU | ABD - BELÇİKA: 1-4

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi 4-1 yenen Belçika, adını çeyrek finale yazdırdı.

FOLARIN BALOGUN İLK 11'DE

ABD'nin Bosna Hersek ile karşılaştığı son 32 turu maçında hem gol atan hem de kırmızı kart gören Folarin Balogun, cezasının ertelenmesinin ardından sahada yerini aldı. Golcü futbolcu hakkında verilen karar gündeme otururken Belçika'nın yaptığı itiraz da reddedilmişti.

Amadou Onana sakatlandı ve oyuna devam edemediAmadou Onana sakatlandı ve oyuna devam edemedi

ONANA SAKATLANDI

Belçika'da dakikalar 18'i gösterirken talihsiz bir an yaşandı. Amadou Onana, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında attığı adımla birlikte yere düştü. Dizinden sakatlık yaşayan başarılı futbolcu, 21. dakikada yerini Hans Vanaken'e bıraktı.

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BELÇİKA'NIN RAKİBİ İSPANYA

Ev sahibi ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu maçında kazanan taraf Kırmızı Şeytanlar oldu. Rudi Garcia'nın öğrencileri çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselme mücadelesi nefes kesecek.

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