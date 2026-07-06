Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi 4-1 yendi. Mücadelede gol perdesini 9. dakikada Charles De Ketelaere açtı. 31. dakikada ise Malik Tillman frikikten skoru dengeledi. De Ketelaere 2 dakika sonra yeniden sahneye çıkarak ağları havalandırdı. İlk devre 2-1 sona erdi. İkinci yarıda ise Hans Vanaken, ABD kalecisi Matthew Freese'nin hatası sonrasında farkın ikiye çıkmasını sağladı. Son sözü ise 90+3'te Romelu Lukaku söyledi. Mücadele 4-1 bitti. Rudi Garcia'nın öğrencileri, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Charles De Ketelaere'nin Belçika'yı 1-0 öne geçiren gol vuruşu MAÇTAN DAKİKALAR 1' MAÇ BAŞLADI ABD ile Belçika arasında İspanya'nın rakibini belirleyen maçın ilk düdüğü çaldı. 8' BÜYÜK FIRSAT KAÇTI Belçika Kaptanı Youri Tielemans, ceza sahasında kendisine gelen pası değerlendiremedi. Topu ıska geçen yıldız futbolcu, takımını öne geçirme fırsatını tepti. 9' GOOOL! BELÇİKA ÖNDE Charles De Ketelaere gol perdesini açtı. Leandro Trossard'ın ortaladığı top, ABD savunmasından sekti. Araya giren Raskin pasını takım arkadaşına çıkardı ve De Ketelaere skoru 1-0 yapan vuruşa imza attı. ⚽ Belçika baskısı sonuç verdi! Nicolas Raskin çevirdi, De Ketelaere Belçika'yı 1-0 öne geçirdi! pic.twitter.com/lUyXjgQnh4 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026 21' BELÇİKA İÇİN BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİK Belçika'nın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olan Amadou Onana sakatlandı ve yerini Hans Vanaken'e bıraktı. Takvim Kaynak Tercihleri