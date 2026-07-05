Neymar Brezilya Milli Takımı'nı bıraktı

Karşılaşmanın ardından Brezilya cephesinde en çok konuşulan gelişme Neymar'ın açıklaması oldu. Globo'nun haberine göre yıldız futbolcu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya için büyük yıkım yaşandı. Son 16 turunda Norveç'e 2-0 mağlup olan Sambacılar, turnuvaya erken veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-0 mağlup olan Brezilya'da Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Bitti" sözleriyle Sambacılar'a veda etti.

Neymar milli takım kariyerini noktaladı

"DENEDİM... BİTTİ"

Neymar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kariyerindeki en zor anlardan birini yaşadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, milli formaya veda kararını kısa ama çarpıcı sözlerle açıkladı.

Neymar, "Denedim. Denedim... Tam olarak bu statta başlamıştım, burada da bırakıyorum. Bitti." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Brezilya'nın Dünya Kupası'na vedasının ardından Neymar döneminin de kapandığını gösterdi.

BREZİLYA TARİHİNE GEÇTİ

Neymar, Brezilya Milli Takımı formasını 130 kez giydi. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 80 gol ve 59 asistlik performans sergiledi.

Attığı 80 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Neymar, milli takım kariyerini rekorla tamamladı. Uzun yıllar Sambacılar'ın hücum lideri olan yıldız oyuncu, hem skor katkısı hem de oyun içindeki etkisiyle Brezilya futbolunun en önemli figürlerinden biri oldu.