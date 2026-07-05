Gana'da Dünya Kupası vedasının ardından Carlos Queiroz istifa etti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Kolombiya ile karşılaşan Gana, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Elenmenin ardından takımda önemli bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adam, ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından uzun bir veda mesajı yayımlayarak hem oyuncularına hem de taraftarlara teşekkür etti.



FUTBOLDAN ÇIKARDIĞI DERSİ PAYLAŞTI Carlos Queiroz, paylaşımında Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen futbolun her zaman önemli dersler verdiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Futbol, hayat gibi, bize zamansız bir ders öğretir: Ya kazanırsın ya da öğrenirsin." sözleriyle yaşanan süreci değerlendirdi. Gana'daki görevini gururla tamamladığını belirten Queiroz, elde edilen kazanımların gelecekte daha büyük hedeflerin temelini oluşturması gerektiğini vurguladı. Takvim Kaynak Tercihleri