Gana'da Dünya Kupası vedasının ardından Carlos Queiroz istifa etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elenen Gana'da teknik direktör Carlos Queiroz görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, istifasının ardından yayımladığı mesajda takımın geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Kolombiya ile karşılaşan Gana, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Elenmenin ardından takımda önemli bir ayrılık yaşandı.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adam, ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından uzun bir veda mesajı yayımlayarak hem oyuncularına hem de taraftarlara teşekkür etti.
FUTBOLDAN ÇIKARDIĞI DERSİ PAYLAŞTI
Carlos Queiroz, paylaşımında Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen futbolun her zaman önemli dersler verdiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Futbol, hayat gibi, bize zamansız bir ders öğretir: Ya kazanırsın ya da öğrenirsin." sözleriyle yaşanan süreci değerlendirdi. Gana'daki görevini gururla tamamladığını belirten Queiroz, elde edilen kazanımların gelecekte daha büyük hedeflerin temelini oluşturması gerektiğini vurguladı.
GANA'NIN GELECEĞİNE MESAJ VERDİ
Açıklamasında Gana Milli Takımı'nın geleceğine de değinen Carlos Queiroz, "Siyah Yıldızlar" lakaplı milli takımın yalnızca mevcut başarılarla yetinmemesi gerektiğini belirterek daha büyük hedeflere ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.
Oyuncularına, teknik ekibine ve taraftarlara teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularıma ve ekibime en derin minnettarlığımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Queiroz, veda mesajını ise "Teşekkürler, Gana. Yolculuk şimdi başlıyor." sözleriyle tamamladı. Böylece Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına girecek.