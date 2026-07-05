Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı! Messi, Mbappe ve Haaland zirvede
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile karşılaşan Norveç, Erling Haaland'ın attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Norveçli yıldız, gol krallığı yarışında da zirvedeki yerini korudu.
2026 Dünya Kupası son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde gol krallığı yarışının iddialı isimleri Erling Haaland ile Vinicius Junior karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf Norveç oldu. İskandinav ekibi, Haaland'ın iki golüyle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
GOLLER HAALAND'DAN GELDİ
Norveç'in turu geçmesini sağlayan gollerin tamamına Erling Haaland imza attı. Brezilya'nın turnuvadaki yolculuğu son 16 turunda sona ererken, Vinicius Junior da organizasyona veda etti.
Brezilyalı yıldız, Dünya Kupası'nı 4 golle tamamladı.
GOL KRALLIĞINDA ÜÇLÜ ZİRVE
Haaland, Brezilya karşısında attığı iki golle gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü. Norveçli golcü, 2026 Dünya Kupası'nda 7 gole ulaşarak Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte listenin zirvesini paylaşmaya devam etti.
Üç yıldızın ardından İngiliz golcü Harry Kane ise 6 golle dördüncü sırada yer alıyor. Norveç, Haaland'ın performansıyla çeyrek final biletini alırken yıldız futbolcu gol krallığı yarışında da en güçlü adaylar arasında bulunmayı sürdürüyor.
Gana'da Dünya Kupası vedasının ardından Carlos Queiroz istifa etti
Vikingler çeyrek finalde!