Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı! Messi, Mbappe ve Haaland zirvede

2026 Dünya Kupası son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde gol krallığı yarışının iddialı isimleri Erling Haaland ile Vinicius Junior karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf Norveç oldu. İskandinav ekibi, Haaland'ın iki golüyle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Norveç'in turu geçmesini sağlayan gollerin tamamına Erling Haaland imza attı. Brezilya'nın turnuvadaki yolculuğu son 16 turunda sona ererken, Vinicius Junior da organizasyona veda etti.

Lionel Messi

GOL KRALLIĞINDA ÜÇLÜ ZİRVE

Haaland, Brezilya karşısında attığı iki golle gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü. Norveçli golcü, 2026 Dünya Kupası'nda 7 gole ulaşarak Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte listenin zirvesini paylaşmaya devam etti.

Üç yıldızın ardından İngiliz golcü Harry Kane ise 6 golle dördüncü sırada yer alıyor. Norveç, Haaland'ın performansıyla çeyrek final biletini alırken yıldız futbolcu gol krallığı yarışında da en güçlü adaylar arasında bulunmayı sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor