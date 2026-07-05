Dünya Kupası tarihi değişiyor mu? Paraguay - Fransa maçı alarm verdi

Yaşanan tablo, FIFA'nın gelecekteki Dünya Kupaları için takvim planlamasını yeniden gözden geçirmesine yönelik tartışmaları da hızlandırdı.

Karşılaşmanın oynandığı kentte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı belirtilirken, saha ve tribünlerde ölçülen değerler oyuncular ile taraftarların karşı karşıya kaldığı zorlu şartları ortaya koydu.

Fransa maçında hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı

AŞIRI SICAKLIK STADYUMU ETKİLEDİ

Karşılaşma öncesinde yapılan ölçümlerde saha içi sıcaklığının 60 dereceye, tribündeki koltukların sıcaklığının ise 69,7 dereceye kadar çıktığı aktarıldı. Yüksek sıcaklık nedeniyle organizasyon yetkilileri, futbolcuların dinlenme alanlarını daha uygun hale getirmek amacıyla yedek kulübelerine klima sistemi yerleştirdi.

Daha önce 2022 Dünya Kupası da benzer bir nedenle alışılmış takvimin dışına çıkarılmış, Katar'daki aşırı sıcak hava koşulları sebebiyle turnuva ilk kez yaz yerine kasım-aralık döneminde oynanmıştı. O organizasyonda birçok futbolcu ve teknik direktör, Dünya Kupası'nın Avrupa sezonunun ortasında düzenlenmesinin performans açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.