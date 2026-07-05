Dünya Kupası tarihi değişiyor mu? Paraguay - Fransa maçı alarm verdi
2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile Fransa arasında Philadelphia'da oynanan maçta hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaşması, FIFA'nın turnuva takvimini yeniden gündemine taşıdı. Kurumun, 2030 sonrasındaki Dünya Kupaları için yaz takvimini değiştirme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile Fransa'nın Philadelphia'da karşı karşıya geldiği mücadelede aşırı sıcak hava koşulları dikkat çekti.
Karşılaşmanın oynandığı kentte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı belirtilirken, saha ve tribünlerde ölçülen değerler oyuncular ile taraftarların karşı karşıya kaldığı zorlu şartları ortaya koydu.
Yaşanan tablo, FIFA'nın gelecekteki Dünya Kupaları için takvim planlamasını yeniden gözden geçirmesine yönelik tartışmaları da hızlandırdı.
AŞIRI SICAKLIK STADYUMU ETKİLEDİ
Karşılaşma öncesinde yapılan ölçümlerde saha içi sıcaklığının 60 dereceye, tribündeki koltukların sıcaklığının ise 69,7 dereceye kadar çıktığı aktarıldı. Yüksek sıcaklık nedeniyle organizasyon yetkilileri, futbolcuların dinlenme alanlarını daha uygun hale getirmek amacıyla yedek kulübelerine klima sistemi yerleştirdi.
Daha önce 2022 Dünya Kupası da benzer bir nedenle alışılmış takvimin dışına çıkarılmış, Katar'daki aşırı sıcak hava koşulları sebebiyle turnuva ilk kez yaz yerine kasım-aralık döneminde oynanmıştı. O organizasyonda birçok futbolcu ve teknik direktör, Dünya Kupası'nın Avrupa sezonunun ortasında düzenlenmesinin performans açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.
2030 SONRASI İÇİN YENİ TAKVİM MASADA
Fransız basınından Radio Monte Carlo'nun haberine göre FIFA, küresel ısınmanın etkileri ve yaz aylarında birçok bölgede artan sıcaklıklar nedeniyle uluslararası futbol takvimini kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmeyi planlıyor. İddiaya göre kurum, 2030 Dünya Kupası'nın ardından uygulanabilecek yeni bir organizasyon modeli üzerinde çalışıyor.
Mevcut plana göre FIFA takvimi 2030 yılına kadar değişmeyecek. Bir sonraki Dünya Kupası yaz aylarında oynanacak ve organizasyon üç kıtaya yayılacak. Turnuvanın büyük bölümü Portekiz, İspanya ve Fas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
FIFA'dan üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede artan sıcaklıkların artık göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Şu anda Marakeş'te maç oynamayı hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Fransız meteoroloji verilerine göre 2 Temmuz'da Rabat'ta sıcaklık 35 dereceye, Marakeş'te ise 43 dereceye ulaştı.
Yetkili, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'nın tarihini değiştirmeyi planlamadığını ancak sonraki turnuvalar için bu seçeneğin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, yalnızca klimalı statların yeterli olmayacağına dikkat çekilerek antrenman sahalarının durumu, taraftarların güvenliği, organizasyon alanları ve maç saatlerinin de yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da bu fikre tamamen kapalı olmadığı ifade edildi.
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