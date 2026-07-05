Chelsea'ye Granit Xhaka transferinde engel! Sunderland satmayacak

İngiliz ekibinin tecrübeli futbolcu için Sunderland ile temas kurduğu ancak kulüp yönetiminin oyuncuyu bırakma konusunda geri adım atmadığı öğrenildi.

Chelsea, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Granit Xhaka için yaptığı hamleden istediği sonucu alamadı.

Granit Xhaka

SUNDERLAND'DAN NET MESAJ

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Sunderland, Chelsea'ye Granit Xhaka'nın transferine ilişkin tavrını açık şekilde iletti. Kulüp yönetimi, İsviçreli orta saha oyuncusunun satılık olmadığını bildirirken, bu kararın teklif edilecek bonservis bedelinden ya da sözleşme şartlarından bağımsız olduğu vurgulandı.

Chelsea'nin yaptığı tüm girişimlerin olumsuz karşılık bulduğu belirtilirken, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin zarar görmemesi adına Londra temsilcisinin görüşmeleri daha fazla zorlamadığı ifade edildi. Böylece Xhaka transferi, resmi müzakerelere dönüşmeden kapanmış oldu.