Chelsea'ye Granit Xhaka transferinde engel! Sunderland satmayacak
Chelsea'nin Granit Xhaka'yı kadrosuna katma girişimleri sonuç vermedi. Sunderland yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun kesinlikle satılık olmadığını Londra ekibine iletirken, transfer görüşmeleri kısa sürede sona erdi.
Chelsea, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Granit Xhaka için yaptığı hamleden istediği sonucu alamadı.
İngiliz ekibinin tecrübeli futbolcu için Sunderland ile temas kurduğu ancak kulüp yönetiminin oyuncuyu bırakma konusunda geri adım atmadığı öğrenildi.
SUNDERLAND'DAN NET MESAJ
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Sunderland, Chelsea'ye Granit Xhaka'nın transferine ilişkin tavrını açık şekilde iletti. Kulüp yönetimi, İsviçreli orta saha oyuncusunun satılık olmadığını bildirirken, bu kararın teklif edilecek bonservis bedelinden ya da sözleşme şartlarından bağımsız olduğu vurgulandı.
Chelsea'nin yaptığı tüm girişimlerin olumsuz karşılık bulduğu belirtilirken, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin zarar görmemesi adına Londra temsilcisinin görüşmeleri daha fazla zorlamadığı ifade edildi. Böylece Xhaka transferi, resmi müzakerelere dönüşmeden kapanmış oldu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Granit Xhaka, geçtiğimiz yaz Sunderland kadrosuna katılmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, geride kalan Premier Lig sezonunda 34 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 1 gol atan ve 6 asist üreten İsviçreli futbolcu, takımının orta sahasında istikrarlı performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Sunderland yönetiminin de bu nedenle Xhaka'yı yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncunun ayrılığına hiçbir koşulda onay vermediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Chelsea'nin orta saha transferi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.