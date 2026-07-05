49 saniyede altın kemer! Erkan Taş 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde şampiyonluğa uzandı
655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin finalinde Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemere uzandı. Sarayiçi Er Meydanı’ndaki büyük finalin ardından yeni başpehlivan Taş oldu.
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finali büyük heyecana sahne oldu. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki finalde, önceki turlarda güçlü rakiplerini saf dışı bırakan Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş karşı karşıya geldi.
Manisa Akhisarlı Feyzullah Aktürk, finale gelirken Mustafa Batu, Yıldıray Pala, Orhan Okulu ve Mustafa Taş'ı mağlup etti. Sinoplu Erkan Taş ise İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz ve Seçkin Duman'ı eleyerek adını final müsabakasına yazdırdı.
SERT KAYA İLE DEMİR LEBLEBİ KARŞI KARŞIYA
Başcazgır Emin Ger'in salavatının ardından iki başpehlivan er meydanına çıktı. Er meydanlarının "sert kayası" olarak bilinen 27 yaşındaki Feyzullah Aktürk, bu sezon Yuntdağı, Sekapark, Kestel, Vezirköprü, Çardak, Kula, Manavgat, Çağlak ve Karadilli güreşlerinde başpehlivanlık yaşadı.
"Demir leblebi" lakabıyla anılan 26 yaşındaki Erkan Taş ise bu sezon Dikmen, Ödemiş, Osmancık, Edremit ve Çalı güreşlerinde başpehlivan oldu. Tribünler, peşreve çıkan iki başpehlivanı alkışlarla selamladı.
FİNALDE TEMPO ERKEN YÜKSELDİ
Kocaeli bölgesi meydan hakemlerinden Olgay İnce yönetiminde başlayan final güreşi, karşılıklı hamlelerle hareketli geçti. Sert el enseler zaman zaman mücadelenin tansiyonunu yükseltti.
İlk 15 dakikalık bölümde Erkan Taş'ın daha baskın güreşi dikkat çekti. Feyzullah Aktürk, rakibinden gelen iki kritik hamleyi savunmayı başardı. Bu bölümde kule hakemliği, Feyzullah Aktürk'e aktif güreşmesi için ihtar verdi.
NORMAL SÜREDE SONUÇ ÇIKMADI
Karşılaşmanın 20. dakikasında Erkan Taş'ın kontrasıyla güreş yerde devam etti. Taş'ın paça ve kazık denemelerine Feyzullah Aktürk savunmayla karşılık verdi. Hakem Olgay İnce, güreşin uzun süre yerde devam etmesi üzerine pehlivanları yeniden ayakta güreşmeye davet etti.
Erkan Taş'ın daha aktif, Feyzullah Aktürk'ün ise savunmaya dönük bir stratejiyle mücadele ettiği 30 dakikalık normal sürede sonuç çıkmadı. Başpehlivanlık finali, puan alanın kazanacağı bölüme taşındı.
49. DAKİKADA ŞAMPİYONLUK GELDİ
Puanlama bölümüne ihtar baskısıyla başlayan Feyzullah Aktürk, daha aktif bir görüntü sergiledi. Müsabakanın 35, 41 ve 45. dakikalarında Aktürk'ün kontra dalmaları tribünlerde heyecan yarattı ancak bu ataklardan sonuç çıkmadı.
Finalin kırılma anı 49. dakikada geldi. Feyzullah Aktürk, tek dalarak Erkan Taş'ı düşürmeye çalıştı. Bu hamleden kurtulan Erkan Taş, rakibinden puan alarak güreşi kazandı.
Bu sonuçla Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Sinoplu başpehlivan, zorlu final yolunun ardından altın kemere uzanarak kariyerinin en büyük zaferlerinden birine imza attı.
ERKAN TAŞ KİMDİR?
Erkan Taş, Sinoplu başpehlivan olarak yağlı güreşin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Er meydanlarında "demir leblebi" lakabıyla anılan 26 yaşındaki Taş, bu sezon Dikmen, Ödemiş, Osmancık, Edremit ve Çalı güreşlerinde başpehlivanlık elde etti.
665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz ve Seçkin Duman gibi güçlü rakipleri geçerek finale yükselen Erkan Taş, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek Kırkpınar başpehlivanı unvanını kazandı.