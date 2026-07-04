Mucizenin adı Alexandra Eala! Wimbledon'da Iga Swiatek'i devirdi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da büyük bir sürpriz yaşandı. Son şampiyon Iga Swiatek, Filipinli Alexandra Eala'ya iki sette mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Alexander Zverev yoluna kayıpsız devam etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 3. tur karşılaşmaları nefes kesti. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri tek kadınlar kategorisinde yaşanırken, tek erkeklerde favorilerden Alexander Zverev adını son 16 turuna yazdırdı.
ALEXANDRA EALA'DAN DEV SÜRPRİZ
Tek kadınlarda son Wimbledon şampiyonu Iga Swiatek, Filipinli Alexandra Eala karşısında korttan mağlubiyetle ayrıldı. Dünya 3 numarası Polonyalı raket, WTA klasmanının 32. basamağında yer alan Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla Eala kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, Swiatek ise Roland Garros'un ardından Wimbledon'da da istediği sonuca ulaşamadı.
ROLAND GARROS'TAN SONRA WIMBLEDON'A DA VEDA
Sezonun en önemli favorileri arasında gösterilen Iga Swiatek, Wimbledon'dan erken elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Polonyalı yıldız, Roland Garros'un ardından çim kort sezonunun en prestijli organizasyonunda da kupaya ulaşma hedefini gerçekleştiremedi.
ZVEREV SON 16 TURUNDA
Tek erkeklerde ise dünya 3 numarası Alexander Zverev hata yapmadı. Alman tenisçi, ABD'li Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Zverev, Wimbledon'da şampiyonluk hede