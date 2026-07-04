CANLI YAYIN
Geri

Mucizenin adı Alexandra Eala! Wimbledon'da Iga Swiatek'i devirdi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da büyük bir sürpriz yaşandı. Son şampiyon Iga Swiatek, Filipinli Alexandra Eala'ya iki sette mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Alexander Zverev yoluna kayıpsız devam etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mucizenin adı Alexandra Eala! Wimbledon'da Iga Swiatek'i devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 3. tur karşılaşmaları nefes kesti. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri tek kadınlar kategorisinde yaşanırken, tek erkeklerde favorilerden Alexander Zverev adını son 16 turuna yazdırdı.

Alexandra Eala, Iga Swiatek'i elediAlexandra Eala, Iga Swiatek'i eledi

ALEXANDRA EALA'DAN DEV SÜRPRİZ

Tek kadınlarda son Wimbledon şampiyonu Iga Swiatek, Filipinli Alexandra Eala karşısında korttan mağlubiyetle ayrıldı. Dünya 3 numarası Polonyalı raket, WTA klasmanının 32. basamağında yer alan Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla Eala kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, Swiatek ise Roland Garros'un ardından Wimbledon'da da istediği sonuca ulaşamadı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Alexandra Eala Wimbledon'da yoluna devam ettiAlexandra Eala Wimbledon'da yoluna devam etti

ROLAND GARROS'TAN SONRA WIMBLEDON'A DA VEDA

Sezonun en önemli favorileri arasında gösterilen Iga Swiatek, Wimbledon'dan erken elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Polonyalı yıldız, Roland Garros'un ardından çim kort sezonunun en prestijli organizasyonunda da kupaya ulaşma hedefini gerçekleştiremedi.

Alexandra EalaAlexandra Eala

ZVEREV SON 16 TURUNDA

Tek erkeklerde ise dünya 3 numarası Alexander Zverev hata yapmadı. Alman tenisçi, ABD'li Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Zverev, Wimbledon'da şampiyonluk hede

Fenerbahçe kararını verdi! Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret anlaşması
SONRAKİ HABER

Mert Hakan'a asgari ücret tarifesi!

 U17 Milliler finali kaçırdı! Türkiye bronz madalya için parkeye çıkacak
ÖNCEKİ HABER

Milliler finali kaçırdı
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler