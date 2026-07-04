Mucizenin adı Alexandra Eala! Wimbledon'da Iga Swiatek'i devirdi

Alexandra Eala, Iga Swiatek'i eledi

ALEXANDRA EALA'DAN DEV SÜRPRİZ

Tek kadınlarda son Wimbledon şampiyonu Iga Swiatek, Filipinli Alexandra Eala karşısında korttan mağlubiyetle ayrıldı. Dünya 3 numarası Polonyalı raket, WTA klasmanının 32. basamağında yer alan Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla Eala kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, Swiatek ise Roland Garros'un ardından Wimbledon'da da istediği sonuca ulaşamadı.