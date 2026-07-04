U17 Milliler finali kaçırdı! Türkiye bronz madalya için parkeye çıkacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni dolduran binlerce basketbolseverin önünde oynanan mücadelede Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 76-71 kazanan Sırbistan adını finale yazdırırken, ay-yıldızlılar bronz madalya mücadelesine kaldı.

Türkiye, U17 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenildi

MİLLİLER GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, savunmadaki sertliği artırarak rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Farkı eriten ay-yıldızlılar, son periyoda 55-54 geride girdi ve son bölümde maça ortak oldu. Ancak kritik anlarda hata yapmayan Sırbistan, parkeden 76-71 galip ayrılarak finale yükseldi.

RAKİP AVUSTRALYA

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise finalde saat 20.15'te ABD ile altın madalya mücadelesi verecek.