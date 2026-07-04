U17 Milliler finali kaçırdı! Türkiye bronz madalya için parkeye çıkacak
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanırken, Sırbistan finale yükseldi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni dolduran binlerce basketbolseverin önünde oynanan mücadelede Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 76-71 kazanan Sırbistan adını finale yazdırırken, ay-yıldızlılar bronz madalya mücadelesine kaldı.
İLK YARI SIRBİSTAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Sırbistan, etkili hücum performansıyla ilk periyodu 19-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altındaki üstünlüğünü sürdüren rakip ekip, farkı açmayı başararak soyunma odasına 40-32'lik avantajla gitti.
MİLLİLER GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ
İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, savunmadaki sertliği artırarak rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Farkı eriten ay-yıldızlılar, son periyoda 55-54 geride girdi ve son bölümde maça ortak oldu. Ancak kritik anlarda hata yapmayan Sırbistan, parkeden 76-71 galip ayrılarak finale yükseldi.
RAKİP AVUSTRALYA
Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise finalde saat 20.15'te ABD ile altın madalya mücadelesi verecek.
TRİBÜNLER TAM KADRO TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile milli basketbolcular Alperen Şengün, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Erkan Yılmaz, Malachi Flynn ve Cedi Osman da saha kenarından takip etti.