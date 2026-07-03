Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Kolombiya ile Gana, son 16 bileti için sahaya çıktı.

Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu.