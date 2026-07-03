Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Kansas City Stadyumu'ndaki kritik randevuyu tek golle kazanan Kolombiya adını son 16'ya yazdırdı. Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya'nın son 16'daki rakibi İsviçre oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Kolombiya ile Gana, son 16 bileti için sahaya çıktı.
Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu.
Ancak maçın kader anı, Kolombiya'nın baskısını artırdığı dakikalarda geldi. Sahneye çıkan Jhon Arias, şık bir bitirişle meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
GANA VEDA ETTİ
Geriye düştükten sonra beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Afrika temsilcisi aradığı golü bulamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kolombiya cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Gana cephesinde ise hayal kırıklığı hakimdi.
NAMAĞLUP SERİ
Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya, şampiyonluk yolundaki iddiasını bir üst tura taşıdı.
Son 16 biletini cebine koyan Kolombiya İsviçre ile karşılaşacak.
KOLOMBİYA'NIN GOLÜ
İşte Arias'ın Kolombiya'ya turu getiren golü!
⚽ Suarez'den harika servis Arias'tan gelişine şık vuruş! Kolombiya, Gana karşısında önde! pic.twitter.com/ZumKperJ8o— TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026