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Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Kansas City Stadyumu'ndaki kritik randevuyu tek golle kazanan Kolombiya adını son 16'ya yazdırdı. Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya'nın son 16'daki rakibi İsviçre oldu.

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Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Kolombiya ile Gana, son 16 bileti için sahaya çıktı.

Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu.

Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU-1

Ancak maçın kader anı, Kolombiya'nın baskısını artırdığı dakikalarda geldi. Sahneye çıkan Jhon Arias, şık bir bitirişle meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yaptığı büyülerle gündeme gelen Ganalı taraftar Nana Kwaku, karşılaşmayı takip etti. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Yaptığı büyülerle gündeme gelen Ganalı taraftar Nana Kwaku, karşılaşmayı takip etti. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

GANA VEDA ETTİ
Geriye düştükten sonra beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Afrika temsilcisi aradığı golü bulamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kolombiya cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Gana cephesinde ise hayal kırıklığı hakimdi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Kolombiya namağlup turladı! Kolombiya 1-0 Gana MAÇ SONUCU-3

NAMAĞLUP SERİ
Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya, şampiyonluk yolundaki iddiasını bir üst tura taşıdı.

Son 16 biletini cebine koyan Kolombiya İsviçre ile karşılaşacak.

KOLOMBİYA'NIN GOLÜ
İşte Arias'ın Kolombiya'ya turu getiren golü!

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