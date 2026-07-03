Arjantin - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda son şampiyon Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ülkenin de hedefi son 16 takım arasına kalabilmek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile son 16 turuna yükselebilmek adına mücadele veriyor. Lionel Messi ve arkadaşları, turnuvanın sürprizlerinden biri olarak adından söz ettiren Afrika temsilcisine karşı zafer elde etmek amacında. Wagner Pina ve Cabral'ın forma giydiği Yeşil Burun Adaları ise rüyasını sürdürmek arzusunda.
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Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Arjantin: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral, Deroy Duarte, Steven Moreira, Roberto Lopes, Kevin, Laros Duarte, Ryan Mendes, Jovane Cabral, Nuno Da Costa
ARJANTİN GRUBUNU KAYIPSIZ GEÇTİ
Son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Tangocular, grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak son 32 turuna yükselen üç takımdan biri olmayı başardı. Güney Amerika temsilcisi, eleme turlarında da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.
YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZIYOR
Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ise organizasyonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. İlk kez yer aldığı turnuvada grup aşamasını geçmeyi başaran Afrika temsilcisi, Arjantin karşısında yeni bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor.
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