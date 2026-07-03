Arjantin - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası CANLI

Wagner Pina Trabzonspor'da forma giyiyor

YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZIYOR

Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ise organizasyonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. İlk kez yer aldığı turnuvada grup aşamasını geçmeyi başaran Afrika temsilcisi, Arjantin karşısında yeni bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor